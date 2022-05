Serie en llamas: Ja Morant recibió una falta que le provocó una lesión y se encendió una nueva polémica

Una serie con un capítulo de controversia a cada paso. Al límite cada juego, con una situación que siempre despierta controversia y que pone en riesgo al rival. El tercer choque de una de las semifinales de la Conferencia Oeste, entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies, desató nuevas polémicas en la NBA. Tras la tensión de los dos primeros partidos, con expulsiones y acciones “sucias”, el tercero encuentro, en el Chase Center, por una acción que tuvo como protagonistas a Jordan Poole y a Ja Morant, provocó la última explosión.

Todo sucedió en el último cuarto, cuando Ja Morant, tras anotar 34 puntos y 7 asistencias, en la caída de los Grizzlies ante los Warriors por 142-112, tuvo que dejar el campo de juego lesionado. La estrella de Memphis sufrió una falta de Jordan Poole, en la que el jugador Golden State Warriros, agarró la rodilla derecha de Morant, apoyada en el suelo, hizo un pequeño gesto de tirar hacia afuera, lo que finalmente provocó, la lesión.

El momento de la falta

Ja Morant reacted to Jordan Poole grabbing his knee.



(via @JaMorant) pic.twitter.com/9XhvkPfYxG — SportsCenter (@SportsCenter) May 8, 2022

“ Poole agarró la rodilla de Ja Morant y tiró de ella. Eso desencadenó lo que pasó . Tengo mucha curiosidad por saber qué va a suceder tras esta jugada”, dijo Taylor Jenkins, entrenador de los Grizzlies. Con los ánimos todavía caliente, el base tuiteó un escueto pero directo posteo en Twitter: “ Rompió el código ” y compartió el vídeo de la polémica jugada.

Poco después de lanzar su dardo, Morant borró su tuit, aunque la onda expansiva ya estaba rebotando en las redes sociales. Draymond Green tampoco quiso entrar en la controversia y dejó entrever que no vio el agarrón desde su posición en la cancha. Según algunos de los especialistas de ESPN, la NBA revisará la jugada de oficio para determinar si hubo intencionalidad o no y si deben aplicarle alguna sanción a Poole.

Algunas reacciones a lo que publicó Morant llegaron de cuentas de Twitter muy cercanas a los Warriors en la que la respuesta llegó con una acción en la que en el comienzo de la serie Morant, tras ser superado por Curry, estira su rodilla y derriba directamente al base de la organización de San Francisco. En ese posteo, en el que esta el video de la jugada, escribieron con ironía: “‘Romper el código’… ‘Es curioso’….”.

La respuesta del lado de los Warriors

Frente a este escenario en el que todas las miradas quedaron sobre Poole y que en los Estados Unidos se pregunta su fue intencional o no el agarrón sobre Morant, el escolta de los Warriors se defendió: “Es una jugada de partido, fui a agarrar la pelota. Obviamente, no intenté lastimar a nadie. No quiero ver a nadie lesionado, no soy ese tipo de jugador. Respeto a todo el mundo, y espero que mejore y que pueda jugar el próximo partido”.

Steve Kerr, técnico de los Warriors, que se mostró muy crítico frente a la acción en la que Brooks golpeó a Payton y eso derivó en la fractura del codo del jugador de la franquicia de San Francisco, dijo en la conferencia de prensa que no se dio cuenta de la jugada polémica de Poole y tampoco se percató de la lesión de Morant: “No me di cuenta, no me di cuenta de la jugada”.

La secuencia completa

Es una eliminatoria demasiado intensa. En los dos primeros partidos, dos jugadores se fueron expulsados por faltas flagrantes. En el primer juego de la serie fue Draymond Green, de Warriors, y en el segundo Dillon Brooks, de Grizzlies. Incluso, respecto de la expulsión en el partido 2, Steve Kerr calificó la acción del jugador rival como “sucia”.

Lo que está claro que esta semifinal del Oeste no deja de generar controversia. Tras el tercer choque la vista está puesta en Poole y Morant y todos se pregunta si tuvo o no intención de lastimar al base de los Grizzlies.