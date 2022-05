Barcelona: el golazo de Jordi Alba y por qué Xavi lo festejó como si valiera un campeonato

Barcelona respira. El equipo catalán consiguió la clasificación a la próxima Champions League gracias a una victoria agónica como visitante por 2-1 frente a Betis, flamante campeón de la Copa del Rey. El triunfo vale más que tres puntos y puede medirse en oro. Para el club (y ya no el plantel profesional) era vital obtener el pasaporte al principal torneo por equipos del continente. Estaba en juego la viabilidad económica y toda la planificación para la próxima temporada. Por eso, el entrenador, Xavi Hernández, festejó el gol de Jordi Alba en el cuarto minuto de descuento como un poseído. Más tranquilo, en conferencia de prensa, el ex mediocampista del seleccionado español se sinceró: “Nos sacamos un peso de encima”.

Jordi Alba festeja luego de anotar el segundo gol ante Betis

“Podía ser una temporada más complicada y el equipo ha competido desde noviembre, que no estábamos novenos ni en Europa League, quizá no hemos jugado de manera excelente en muchos partidos, en otros sí, pero tenemos alma ganadora y carácter”, celebró el entrenador catalán, quien llegó al equipo para reemplazar a Ronald Koeman y encauzar una nave que parecía destinada al naufragio. “Cumplimos el primer objetivo de estar en el bombo (sorteo) de la Champions y ahora queremos ser segundos. Podía ser una temporada muy peligrosa y no lo será. Estaremos donde el Barça merece, que es en la Champions”, valoró Xavi, quien mantendrá por mucho tiempo en sus retinas el gol señalado por Jordi Alba que le valió la victoria ante el equipo sevillano, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini.

Fue uno de los típicos remates de Alba. Esos que salían como un hábito en la era Messi, cada vez que La Pulga lo buscaba desde la banda derecha y el lateral aparecía vacío por el otro costado de la cancha. Esta vez, y con todo Barcelona buscando desnivelar el marcador, Alba volvió a gestionarse el espacio y a cerrar la jugada libre de marca. No lo pensó dos veces. Empalmó la pelota de zurda y de volea. Sin esperar. Fue un disparo certero y bien colocado ante el que Rui Silva (reemplazante del lesionado Claudio Bravo) no pudo hacer nada. Lo que vino después fue un festejo loco: del propio goleador, abrazado a sus compañeros. Y del entrenador, que veía cómo una campaña destinado a un fracaso estrepitoso se encarrilaba definitivamente hacia Europa, el lugar que todos querían.

El loco festejo de Xavi

Después, Xavi se permitió hablar del partido, que se había abierto con un gol de Ansu Fati (Marc Bartra, un ex Barcelona, señaló el empate transitorio). “En muchas fases dominamos y por pérdidas innecesarias activamos al Betis, también con pelotas paradas. Hay aspectos que mejorar, pero les ganamos a los rivales directos por la Champions. Les hemos ganado a los diez primeros de la tabla. Tenemos que ser más constantes y competir siempre”, admitió Xavi.

Conseguida la clasificación al máximo torneo continental, los hinchas de Barcelona están ansiosos por conocer lo que se viene. Es sabido que la secretaría técnica ya sondea el mercado buscando refuerzos para el equipo, y que un 9 goleador figura al tope de la lista de prioridades. ¿Haaland? ¿Lewandowski? También se habla de un lateral izquierdo (¿Marcos Alonso? ¿Azpilicueta?). Al diferencia de lo que hacía cuando compartía la mitad de la cancha de Barcelona con Andrés Iniesta o incluso el propio Lionel Messi, Xavi tiró la pelota afuera y no confirmó ni un nombre propio: “Tenemos el diagnóstico, sabemos lo que tenemos y lo que nos falta” , asumió el entrenador. Y añadió: “El objetivo es ganar títulos. No nos podemos perder otro año sin competir por los títulos. Trataremos de arreglar la situación deportiva. Y esperamos que la económica también”.

