Shaquille O’Neal, de visita en Lituania, abrió la controversia entre el básquetbol de Europa y el de los Estados Unidos

Si de algo sabe Shaquille O’Neal es de ser el centro de cualquier escena. El peso de sus palabras suelen abrir la controversia y en su visita a Kaunas, en Lituania, con la intención de vibrar con la Euroliga, con el cruce entre Zalgiris y el Olympiacos, se enfrentó a los medios locales y fue contundente en su mirada respecto del talento del básquetbol europeo sobre el de los Estados Unidos: “Entiendo que el juego europeo es un poco mejor que el juego de la NBA. Sé que me van a criticar mucho por decir esto”.

Shaq, antes de acudir al Žalgirio Arena, donde se impuso Olympiacos (93-91), el vigente campeón de Europa, explicó los motivos de su preferencia: “En la Euroliga se juega un básquetbol duro los 38 partidos. En la NBA hay un poco de relajación hasta el All Star o los playoffs”.

O’Neal fue todavía más allá al explicar qué diferencia, a su juicio, hay entre los dos estilos de juego: “Siempre he dicho que los europeos tienen fundamentos de baloncesto mucho más fuertes que los jugadores estadounidenses. Los americanos pueden tener más talento y saltar más alto, pero los europeos primero juegan al baloncesto con la cabeza, mientras nosotros nos gusta utilizar nuestras capacidades atléticas”.

Shaquille O’Neal hizo ayer estas declaraciones donde comentaba la diferencia entre la Euroliga y la NBA:



“Sé que el juego europeo es un poco mejor que el juego de la NBA. Sé que me van a criticar mucho por decir esto, pero los chicos de allá, todos juegan duro en los 36… pic.twitter.com/ggv4a2OHbO — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) September 30, 2026

La visita a Lituania también le permitió a Shaq para reivindicar a algunos de los grandes pivotes europeos que dejaron una huella en la NBA y recordó especialmente a Arvydas Sabonis, con quien protagonizó duelos intensos: “Espero darle un abrazo cuando le vea... Esto será cuestión de respeto y amor. Cuando ocurra, le diré: ‘Gracias’”.

También elogió a Jonas Valanciunas, del que destacó sus 14 años en la NBA y su capacidad para utilizar el cuerpo y la fuerza cerca del aro. Y dejó más conceptos de cómo entiende el juego: “Necesitas uno o dos grandes jugadores y construir el equipo alrededor de ellos. Especialistas defensivos, tiradores y, sobre todo, querer alcanzar la gloria más que nadie”.

UnOfficial the first episode or the new season is LIVE on our YouTube 🤳 Link on the tweet below to tune in 🔗 @SHAQ and Sabonis courtside, the reigning champs in town and a packed OUT @ZalgirioArena arena 🔥



Laura Dragūnaitė went behind-the-scenes for the first @bczalgiris… pic.twitter.com/ko7RZK2Ja7 — EuroLeague (@EuroLeague) October 1, 2026

Además, el expivote de Los Angeles Lakers, habló acerca de la diferencia del juego interno entre la época en la que él dominaba debajo de los tableros, en los que ahora los Estados Unidos no tiene jugadores de esas características: “Ustedes siempre supieron abrir la cancha, tirar y defender; siempre fueron jugadores duros en toda la cancha. Por eso no tenemos muchos pivotes estadounidenses; los mejores pivotes vienen de fuera de los Estados Unidos. Ahí están el ‘Joker’ (Nikola Jokic, serbio) y Embiid (Joel, camerunés). No recuerdo otros nombres ahora mismo, pero el juego ha cambiado definitivamente respecto a la época en la que yo jugaba”.