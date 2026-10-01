Es oficial: Messi concretó la adquisición de un club de la segunda división española

El futbolista argentino Lionel Messi concretó la adquisición del Eldense, un club fundado en 1921 que milita en la segunda división española, según se anunció este jueves. La operación fue confirmada por la propia institución mediante un comunicado.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de 100 años de historia de la institución”, expresó el equipo con sede en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante.

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