Stephen Curry, la estrella del All Star Game de la NBA, celebró el premio MVP al estilo Dibu Martínez

El All Star Game de la NBA desplegó todo su brillo en San Francisco y las figuras de la liga más poderosa del mundo del básquetbol tuvieron su fin de semana de show. Y la última jornada, en la que las estrellas se reúnen para lucirse con todo tipo de fantasías dentro de la cancha, tuvo un momento muy particular, ya que Stephen Curry, el dueño del MVP, celebró su premio al estilo Emiliano Martínez y se tentó frente a las cámaras por la ocurrencia.

El base de Golden State Warriors de 33 años reinó en la 74 edición del All Star, que se celebró en su casa, en el Chase Center y que fue el primero con formato de final four. Curry comandó al equipo Shaq’s OGs, formado por Kevin Durant, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kyrie Irving, Damian Lillard y James Harden, hasta el triunfo (41-25) ante los Chuck’s Global Stars, equipo formado por las principales estrellas internacionales de la liga.

Curry, en la ceremonia de premiación se robó las cámaras y despertó las carcajadas de sus compañeros de equipo. Es que el base, que logró 12 puntos en la final y es la segunda vez que se lleva este premio, se colocó el trofeo en la pelvis y emuló el gesto de Dibu Martínez cuando le dieron la estatuilla al mejor arquero del Mundial de Qatar 2022, cuando la selección argentina se quedó con la Copa del Mundo.

Steph Curry celebró el MVP del All-Star como el Dibu Martínez 😆pic.twitter.com/EJYFZkI9hi — NLB (@NBALAKERSBLOG) February 17, 2025

Si bien no son acciones que le gusten demasiado a la NBA, la organización sabe que el All Star ha perdido mucho brillo, interés y espíritu competitivo en los últimos años, por eso no se detendrá en aplicar sanciones por una acción que podría considerarse obscena y fuera de lugar. Lo que la NBA buscó fue instrumentar un formato diferente para intentar revitalizar el fin de semana de las estrellas.

Esta vez le tocó el turno al estreno de un final four con cuatro equipos: tres formados por figuras All-Star lideradas por Shaquille O’Neal, Kenny Smith y Charles Barkley; y uno con jugadores novatos y de segundo año encabezado por Candace Parker. Todos los partidos se jugaron sin tiempo y con el objetivo de alcanzar 40 puntos.

Tampoco resultó demasiado atractivo el formato, ya que el principal problema es que los protagonistas no se toman muy en serio los partidos y la competitividad es casi nula. Si bien el espectáculo está montado de manera perfecta, los jugadores se dedican más al show. Los integrantes de Shaq’s OGs se llevaron 125.000 dólares cada uno por coronarse en el All Star, mientras que los de Chuck’s Global Stars embolsaron 50.000 por cada integrante.

Lo mejor de Stephen Curry anoche en el All Star Game, donde se llevó el MVP 🏆 pic.twitter.com/FVKsKLmZWI — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) February 17, 2025

Cuando a Stephen Curry le preguntaron por las estrategias de la NBA para recuperar el atractivo del All Star, el base dijo: “Necesitábamos un cambio, necesitábamos nueva vida, nueva energía en el juego, algo inesperado. Creo que fue un buen paso en la dirección correcta para revitalizarlo de alguna manera. Es una celebración de muchas cosas grandes sucediendo en el básquetbol. Estar jugando con estos tipos desde hace tanto tiempo... Es obviamente nuestra responsabilidad salir y ofrecer un buen show”..

Y agregó: “No quiero compararlo con los de otras eras porque el mundo ha cambiado. La vida es diferente. La manera en que la gente consume básquetbol es diferente. No se va a parecer a lo que solía. Pero todavía puede ser divertido para todos. Yo la pasé bien, nuestro equipo lo pasó bien. Eso es un poco todo lo que importa”.

LA NACION