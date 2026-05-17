Las lesiones, el rival más temido de Scaloni: Montiel se suma a una defensa golpeada a 30 días del debut

“Es muy difícil, pero no imposible”, vaticinó Lionel Scaloni sobre la posibilidad de que la selección argentina repita el título mundial. “Tienen que darse un montón de cosas, no solo jugar bien”, sostuvo el DT en una entrevista con el sitio de la Conmebol. En sus palabras, además de la paridad que existe hoy entre las principales potencias, también sobrevolaba un aspecto que desde hace tiempo viene inquietando al cuerpo técnico: las lesiones que persiguen al plantel y que este sábado sumaron una nueva víctima: Gonzalo Montiel sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y tendrá unas tres semanas de recuperación, a solo 30 días del debut frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium, en Kansas City. Una baja sensible si se considera que Nahuel Molina también se recupera de un problema muscular y que otros dos defensores arrastran inconvenientes físicos que condicionan la manera en que llegarán a la Copa del Mundo.

La preocupación de Scaloni aumentó aún más cuando este domingo a primera hora se confirmó el parte médico del lateral de River, que ya venía con molestias físicas y que, en la victoria sobre Rosario Central, por las semifinales del torneo Apertura, sintió un pinchazo en el muslo y debió dejar la cancha en el entretiempo, además de haber fallado un penal. En ese mismo partido, Marcos Acuña, hoy principal alternativa de Nicolás Tagliafico en el sector izquierdo, había sido preservado por una sobrecarga que traía desde la entrada en calor del encuentro ante Gimnasia La Plata, el miércoles, y que lo mantuvo en duda hasta último momento: finalmente ingresó sobre el cierre, apenas siete minutos.

Gonzalo Montiel, que falló un penal ante Rosario Central, sufrió un desgarro en el cuádriceps izquierdo y fue reemplazado en el entretiempo. Manuel Cortina

De esta forma, al menos tres futbolistas importantes de la defensa argentina llegarán sin ritmo a los amistosos previos al inicio del Mundial, y es probable que alguno ni siquiera esté presente en esos encuentros: el 6 de junio ante Honduras, en Texas, y el 9 frente a Islandia, en Alabama, siete días antes del inicio de la fase de grupos. Molina, de muy buen nivel en Atlético de Madrid, sufrió un desgarro en el muslo izquierdo el 9 de mayo frente a Celta de Vigo y recién estaría en condiciones de volver sobre el cierre del mes, durante la semana de preparación en Ezeiza previa al viaje a Estados Unidos. En ese contexto, habrá que ver si Scaloni decide arriesgarlo o preservarlo para el debut, ya que Montiel recién cumpliría los 21 días de recuperación el mismo día en que Argentina enfrente a los centroamericanos.

A ellos se suma la situación de Cuti Romero, que aún se repone de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha y podría estar hasta ocho semanas fuera de las canchas. El defensor de Tottenham ya se quitó la férula que inmovilizaba su pierna durante la primera etapa de la recuperación y trabaja a contrarreloj en Londres con la idea de estar disponible para el partido con Argelia. Para monitorear la evolución, viajó a Inglaterra Luis García, uno de los kinesiólogos del plantel albiceleste, quien trabaja junto a Romero a contraturno de la rehabilitación que realiza en el club. Este domingo se cumplieron cinco semanas desde el choque involuntario con su propio arquero, Antonín Kinský, y si bien la recuperación avanza de manera positiva, todavía está lejos de poder sumar minutos. En caso de necesitar las ocho semanas completas, estaría disponible el 7 de junio, muy cerca de la fecha del estreno.

Cristian Romero se recupera en Londres junto a Luis García, kinesiólogo del plantel de la selección argentina. Instagram

En ese escenario, todavía continúa abierta la disputa entre Marcos Senesi y Facundo Medina para sumarse a la lista final: en principio, el zaguero de Bournemouth parecía sacar una pequeña luz de ventaja, aunque el defensor de Olympique de Marsella cuenta con el plus de poder actuar tanto como central como de lateral izquierdo. Otro que figura en la lista de 55 y puede desempeñarse como central o marcador de punta en cualquiera de los dos perfiles es Kevin Mac Allister, hoy en Royal Antwerp, aunque apenas jugó un partido con la selección: el triunfo sobre Angola, en noviembre de 2025. Y también Nicolás Capaldo, que no tuvo convocatorias previas -en la última fecha FIFA estaba lesionado-, pero es un futbolista muy valorado por el cuerpo técnico y que en Hamburgo actuó como líbero, lateral derecho y en prácticamente todas las posiciones del mediocampo: mediocentro, carrilero e interno por ambas bandas.

A las complicaciones físicas se suma la situación de Tagliafico, un inamovible en el esquema de Scaloni pero que en el último tiempo perdió continuidad en Olympique de Lyon: en abril jugó un solo partido tras recibir tres fechas de suspensión por una roja directa en una derrota frente a Monaco, el 22 de marzo pasado. Desde entonces, no volvió a ser titular y en su lugar jugó el brasileño Abner: sumó 13 minutos frente a Auxerre y no ingresó ante Stade Rennais ni Toulouse; este domingo, además, comenzó en el banco frente a Lens, en la última fecha de la Ligue 1.

Nahuel Molina, de muy buen presente en el Atlético de Madrid, se recupera de un desgarro que lo mantendrá sin rodaje hasta los amistosos previos al Mundial. PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Al igual que Romero, Molina y Montiel, imposibilitados de jugar por cuestiones de salud, Tagliafico tampoco volverá a tener rodaje antes del Mundial, por lo que llegará al primer amistoso con 75 días de inactividad desde la última vez que jugó desde el arranque.

La idea de Scaloni es que los futbolistas que ya no tienen compromisos por delante se reúnan el lunes 25 de mayo en Ezeiza para, unos días más tarde, dar a conocer la lista definitiva. Entre los lesionados, casi todos parecen tener el lugar asegurado, aunque en la carrera por un puesto son varios los que empiezan a ceder terreno. En la previa del Mundial, las lesiones empiezan a transformarse en el adversario más temido.