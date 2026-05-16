River vs. Rosario Central hoy: horario y cómo ver en vivo el partido de semifinales del Torneo Apertura 2026
El encuentro entre el Millonario y el Canalla promete mucho más que un pase a la final; juegan en el estadio Monumental y hay promesa de partidazo
Este sábado, desde las 19.30 (horario argentino), River y Rosario Central se enfrentan en un partido correspondiente a las semifinales del Torneo Apertura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Millonario se metió entre los cuatro mejores del certamen al derrotar a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 como local, gracias a las anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta. Perdió apenas dos de los últimos 16 compromisos que afrontó, por lo que buscará mantener la buena racha para meterse en la final del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino.
El Canalla, por su parte, también fue local en cuartos de final y dejó en el camino a Racing tras ganar por 2 a 1 con goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti (Matías Zaracho empató transitoriamente para la Academia). De la mano de Ángel Di María, buscará sacarse la espina de ganar un título en cancha tras la polémica por el trofeo recibido por ser el mejor equipo de la Tabla Anual en 2025.
River vs. Rosario Central: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 19.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium y TNT Sports.
- Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.
- DGO - ESPN Premium y TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.33 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.90.
Posibles formaciones
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz.
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