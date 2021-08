Tokio 2020: el desconsuelo de Facundo Campazzo por la derrota, en la despedida de Luis Scola

Facundo Campazzo rompió en llanto. Por la derrota sin atenuantes contra Australia, sí. Pero también porque se extinguía la carrera deportiva de un gigante de la selección argentina de básquetbol y del deporte nacional: Luis Scola. “Piel de gallina”, reconoció el base de Denver Nuggets en declaraciones a TyC Sports luego del partido.

El desconsuelo de Campazzo por la derrota con Australia y el retiro de Luis Scola

El ex jugador de Peñarol (Mar del Plata) y Real Madrid (España) no escatimó elogios para el capitán del equipo, el último eslabón activo que quedaba de la histórica Generación Dorada que se subió a lo más alto del podio en Atenas 2004. “Me siento orgulloso y honrado de haber estado acá en este partido. En su despedida...o no. No sabemos. Quiero que no se retire más. Marca un antes y un después; una leyenda. Lo teníamos nosotros. Empujó siempre para adelante. Veía potencial en nosotros y nos hizo creer que somos un buen equipo. Lo vamos a extrañar mucho”, dijo el base cordobés, todavía emocionado por lo que acababa de vivir.

Campazzo se animó a hablar de futuro. “Tenemos que empujar, como lo hacía Luis. Ahora nos toca a nosotros. Nuestra energía tiene que estar en lo que viene ahora. En cuál es nuestro próximo objetivo. Ojalá pueda volver a Argentina, estar con mi familia y desenchufarme”, deseó. Y añadió: “Esto no es una mala. Al contrario. Saco muchas cosas positivas. La principal: hay un antes y un después de Luis Scola”. También se refirió a la importancia de Luifa en el vestuario, en la preparación, en la intimidad del equipo: “ Nos contagió los valores, la manera de trabajar... trabajar duro como equipo. Hay que mantener la química de equipo. Todos juntos y trabajando duro, somos un equipo duro de vencer”.

Luis Scola abraza a Marcos Delia, tras la derrota argentina con Australia que significó la despedida de Luifa del seleccionado. Santiago filipuzzi

Y sobre el momento en el que el partido con Australia se congeló para rendirle homenaje al argentino: “Fue algo increíble. Único, ser parte de este momento. Se nos ponía la piel de gallina. Aplaudiéndolo de pie...Ser parte de esto, y que esté en nuestro equipo. Hay que valorarlo. Lo disfrutamos mucho. De él y de su liderazgo”.

Todos los argentinos que hablaron en zona mixta se refirieron a la despedida de Scola. “Luis es muy generoso. Yo no fui su mejor entrenador. Él fue el jugador de básquetbol más increíble que ha nacido en nuestro territorio. Estoy feliz por el pequeño pero sentidísimo homenaje que se le dio a Luis. La poquísima gente que estuvo en el estadio le regaló un lindo momento”, aportó Sergio Hernández, a quien el propio Scola había calificado como el “mejor entrenador” que había tenido en su carrera.

Los jugadores argentinos aplauden a Luis Scola, quien se retiró del seleccionado a los 41 años tras la derrota con Australia en semifinales de Tokio 2020. Charlie Neibergall - AP

Marcos Delía también habló de lo que significaba el final de la carrera deportiva de Luis Scola. “La verdad es que no puedo hacer un análisis del partido ahora. Se terminó una leyenda viviente para la selección y el básquet. Fue un orgullo haber compartido una cancha con él. Me acompañó muchísimo en mi carrera y le estaré siempre agradecido. Será muy difícil volver a competir sin él”.

