El retiro de Luis Scola: emocionante despedida del mejor jugador de la historia de la selección

Comienza a bajar la intensidad de las luces de una carrera increíble. Se enciende los reconocimientos. Se rinden todos a sus pies. Hay un partido, hay una victoria de Australia y una derrota de la Argentina. Pero cuando sólo faltan 51 segundos para el final del partido por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se detiene el tiempo para saludar a una leyenda. Luis Scola partió rumbo al banco de los suplentes y se cortó el aire. Todos, adentro y afuera de la cancha le rindieron tributo al jugador más importante de la historia del seleccionado de la Argentina y uno de las estrellas del básquetbol mundial. Duro de emociones el hombre que apareció en Ferro de la mano del legendario León Najnudel, se derritió ante semejante reconocimiento, frente a tanto agradecimiento. Se permitió llorar en público, como nunca antes.

Conmovido, Sergio Hernández, se secó la humedad de sus ojos frente a tremendo momento. Los jugadores de Australia enrojecieron sus palmas con el único objetivo de decirle “gracias” a Scola. El capitán histórico de la Argentina trató de hacer equilibrio entre emociones, pero no fue sencillo. Trató de sostener su compostura detrás de su camiseta número 4, al más gloriosa en celeste y blanco. No fue fácil. Después ensayó un saludo para buscar frenar el homenaje, pero nadie se iba a permitir semejante cosa. Entonces, el hombre que dejó un legado indeleble buscó refugio en una toalla.

El homenaje a Luis Scola

“Intento siempre apartarme de estas situaciones, pero fue un golpe bajo. Estaba esperando no quebrarme, pero... No sé muy bien qué decir. Terminó y ya está. Estoy un poco golpeado emocionalmente. Estamos todos vivido una situación muy especial. Ver a los rivales, los periodistas y los árbitros aplaudiendo, me golpeó un poco. Traté de apartarme de todo este último año, aguanté la compostura lo más que pude. Me voy en paz. Quería llegar hasta el último momento trabajando y lo pude conseguir”, dijo en TyC Sports.

Luis Scola ARIS MESSINIS - AFP

Nadie se pudo contener. Sus compañeros no sólo tuvieron el sabor amargo de una derrota, sino por saber que el hombre más determinante del equipo nacional desde hace 20 años, le puso punto final a un cuento magnífico. Y en medio de esa situación, Scola, siempre, pero siempre tuvo el temple para una reflexión mesurada: “Queda mucho, no se termina nada, la selección es mucho más que nosotros. Le di el máximo compromiso y el máximo esfuerzo y los mejores años de mi carrera”.

Se trata de poner un freno a una historia que dejó una huella en la Argentina, en España, en la NBA, en China, en Italia, en Gracia, en Londres, en Japón... Ni en un cuento fantástico se podría escribir una historia tan mágica, de tanto compromiso, trabajo y profesionalismo. Por eso se trata de darle descanso a un auténtico guerrero: “Voy de descansar un poco y después ver qué viene. No sé ni que voy a hacer mañana. Mi vida sigue, así que tengo que bajar el ritmo, parar un poco la pelota y evaluar cómo dar los próximos pasos”.

