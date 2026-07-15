Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul, cumplió cinco años y lo celebró en Atlanta en la previa de la semifinal

La selección argentina se prepara para disputar un partido histórico: una semifinal de Copa del Mundo frente a Inglaterra a 40 años de “la mano de Dios” y “el gol del Siglo” de Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México de 1986. A partir de las 16 (hora argentina) el Mercedes-Benz Stadium será el escenario de un encuentro único y con una carga emocional muy alta. En la previa, los familiares de los jugadores fueron aterrizando en Atlanta para prepararse para el encuentro y planearon diversas actividades para entretener a los más chicos. Entre otras cosas, organizaron un íntimo festejo de cumpleaños para Bautista, el hijo menor de Rodrigo De Paul, con Camila Homs.

A diferencia del Mundial de Qatar, en esta edición el volante de Inter Miami contó con sus dos hijos, Francesca y Bautista, en la tribuna. Los niños están con su abuela paterna y, además, en los Estados Unidos también se encuentra Martina “Tini” Stoessel, prometida del futbolista. El 14 de julio, el pequeño cumplió cinco años y disfrutó de un festejo diferente, teñido de fiebre mundialista y con decoración de Spider-Man.

Rodrigo De Paul es padre de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Camila Homs Prensa Racing

Rocío Espósito Suárez, esposa de Gerónimo Rulli, publicó un video en el que se pudo ver que en uno de los salones del hotel dispusieron de una mesa larga con una selección de bocaditos dulces, una torta celeste y blanca, globos azules y tres con helio en forma de estrellas doradas. “Estamos de cumpleañito. Feliz cumple, Bauti”, escribió.

Bautista, el hijo menor de Rodrigo De Paul, celebró su cumpleaños número 5 con los familiares de varios de los jugadores (Foto: Instagram @rocioesposito)

En el centro de la escena estaba Bautista, rodeado por los hijos y sobrinos de varios de los jugadores. Se pudo ver a su hermana mayor Francesca, que sostenía en brazos a Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova, y también dijeron presente Emilia, la hija de Giovani Lo Celso y Magui Alcacer, Luca, el hijo de Rulli y Suárez, y otros niños que cantaban animadamente el “Feliz cumpleaños”, mientras los adultos los acompañaban y registraban el dulce momento.

Por otra parte, Camila Homs también celebró a la distancia el cumpleaños de su hijo. Le dedicó unas dulces palabras y dejó entrever su tristeza por tenerlo lejos en un día tan especial. “Bau, un día como hoy, hace cinco años, llegabas vos. Mi príncipe azul. Con solo ver esos ojitos se nota el nene dulce y bueno que sos, pero las palabras no alcanzan para descifrar tu bondad y dulzura que hacen desbordar mi corazón”, escribió la influencer en un posteo que hizo en Instagram.

Cami Homs le dedicó un dulce mensaje a su hijo por su cumpleaños (Foto: Instagram @camihoms)

“Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá. Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también. Ojalá estés siempre rodeado de amor y felicidad, chiquito mío. Sos mi sueño hecho realidad; que se te cumplan todos tus deseos. Feliz cumpleaños, hijito. No puedo explicar cuánto te amo”, cerró. Entre los comentarios se pudo ver el de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes. “Es tan hermoso. Feliz cumple”, escribió para dar cuenta de la buena onda entre ellas.