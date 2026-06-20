Cami Homs compartió el álbum de fotos de sus paradisíacas vacaciones con José Sosa y sus hijos
La modelo y el futbolista organizaron una escapada familiar al Caribe con Francesca, Bautista, Rufina, Alfonsina y Aitana para pasar unos días junto al mar
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Mientras Rodrigo De Paul disputa el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Camila Homs organizó unas vacaciones en el Caribe junto a los dos hijos que tuvieron en común, Francesca (7) y Bautista (4), su pareja José Sosa, sus dos hijas mayores Rufina y Alfonsina y Aitana, su bebé de cuatro meses. La familia ensamblada de siete disfrutó de unos días en el paraíso entre el mar, la pileta, las caminatas al aire libre y las jornadas de compras.
La influencer compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula 1,3 millones de seguidores, las mejores postales de sus vacaciones en Cancún. Se hospedaron en un lujoso complejo con pileta y no dudaron en usarla. La pequeña Aitana disfrutó del agua en brazos de su madre, a pura sonrisa y diversión.
Francesca y Bautista aprovecharon para pasar tiempo en la playa y se divirtieron con Rufina y Alfonsina, fruto de la relación de Sosa con su exmujer Carolina Alurralde. Los niños asumieron con suma responsabilidad su rol de hermanos mayores y cuidaron a la bebé, mientras Homs, orgullosa, los fotografiaba. Además de organizar actividades al aire libre, también dispusieron de un día de compras en un centro comercial de la zona.
Las vacaciones coincidieron con la fecha del natalicio del jugador de Estudiantes de La Plata. “El Principito” cumplió años el viernes 19 de junio y, para celebrar, planearon un paseo en yate y desde el hotel le prepararon un pequeño pastel para que soplara las velitas.
Por su parte, Camila Homs le dedicó un posteo en su feed de Instagram con varias fotos de los distintos momentos de su relación y escribió unas dulces palabras. “Feliz cumpleaños, amor mío. Gracias por darme la luz de nuestros días. Sos el mejor compañero que podía elegir. Solo deseo seguir disfrutando cada momento como lo hacemos. Te amamos con el alma, papito”, escribió. ¿La respuesta de él?: “¡Todos ustedes son mi mayor regalo de la vida!”.
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