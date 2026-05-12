La historia de amor de Gerónimo Rulli y Rocío Espósito: superaron la distancia, conquistaron Europa y sueñan con repetir la gloria máxima

La fiebre mundialista sube cada día un poco más. Oficialmente comenzó la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, como vigente campeón del mundo, la Argentina y su hinchada sueñan con repetir la hazaña de Qatar. El lunes, Lionel Scaloni dio a conocer la prelista con los 55 jugadores considerados para integrar el plantel. Si bien aún falta la confirmación de los 26 que representarán al país en el torneo, hay algunos nombres que estarían más que asegurados. Uno de ellos es el de Gerónimo Rulli, quien, si bien no acumuló minutos en el arco durante el Mundial 2022, fue una pieza clave para el rendimiento de Emiliano “Dibu” Martínez y terminó convirtiéndose en referente dentro del equipo y en uno de los arqueros argentinos más destacados a nivel internacional. Pero, si todo se da como se presupone, no viajará solo a los Estados Unidos, sino acompañado por la mujer que lleva más de una década a su lado: Rocío Espósito, su amiga de la adolescencia que se convirtió en el amor de su vida y la madre de su hijo.

Gerónimo Rulli y Rocío Espósito Suárez llevan 12 años juntos y son padres de Luca de 4 años (Foto: Instagram @rocioesposito)

Hay varios campeones del mundo que tienen relaciones amorosas extremadamente sólidas, que supieron hacerle frente al principal obstáculo que suelen tener sus carreras deportivas: la distancia. Varios de ellos dieron sus primeros pasos con la pelota en sus respectivas ciudades hasta que sus carreras los llevaron a cruzar el Atlántico y desembarcar en Europa, dejando atrás a la familia y, en algunos casos, también a un amor.

Gerónimo Rulli (33) y Rocío Espósito Suárez (33) son amigos desde la adolescencia. Si bien no es preciso saber cómo ni cuándo se conocieron, sus publicaciones en 2013 evidencian que compartían el mismo grupo de amigos. En aquel entonces él ya vestía los colores de Estudiantes de La Plata, equipo de su ciudad natal. No obstante, en un momento las fotos amistosas pasaron a reflejar que entre ellos no solo había buena onda, sino también amor. En 2014 ya se mostraban como pareja, felices y enamorados en La Plata y también en Nueva York, Disney, Madrid y París.

Rocío Espósito y Gerónimo Rulli están juntos desde 2014 (Foto: Instagram @gerorulli)

Sin embargo, en ese mismo año se vieron en una encrucijada: Rulli fue comprado por el Club Deportivo Maldonado de Uruguay y cedido a la Real Sociedad, por lo que se mudó a España. Si bien varias mujeres armaron las valijas y mudaron sus vidas al extranjero para acompañar las carreras deportivas de sus parejas, en su caso Rocío Espósito decidió que todavía no era el momento. ¿El motivo? Quería priorizar su formación académica, puesto que estaba estudiando para recibirse de licenciada en Nutrición.

La pareja mantuvo durante más de un año una relación a distancia y organizaba encuentros en distintas partes del mundo (Foto: Instagram @rocioesposito)

Durante más de un año mantuvieron una relación a distancia, comunicándose a diario por teléfono y encontrándose cuando podían en alguna parte del mundo. A fines de 2015, ella finalizó sus estudios y arrancó el 2016 en San Sebastián junto a su amor y Raúl Rulli Espósito Suárez, su bulldog francés. Al año siguiente, Matilda, también de la misma raza, se sumó a la familia.

En 2016, Rocío se instaló en Europa y agrandaron la familia con sus perros Raúl y Matilda (Foto: Instagram @rocioesposito)

Su historia de amor se selló el 28 de junio de 2018 cuando se casaron por civil en La Plata. “Sí, quiero que sigamos caminando juntos esta vida, acompañándonos en nuestros proyectos y sueños, abrazando lo que el destino nos pueda dar, junto a nuestra hermosa familia. Donde estén ustedes será siempre mi hogar. Mi compañero y amigo. Ponés luz a mis días. Te amo, mi amor”, expresó ella. Exactamente seis meses después, celebraron su matrimonio con una megafiesta.

El 28 de junio de 2018 la pareja se casó por civil y el 28 de diciembre celebraron su amor con una mega fiesta (Foto: Instagram @rocioesposito)

Durante su primer año como marido y mujer, empezaron una nueva vida en Francia, donde Rulli jugó para Montpellier. En 2020, regresaron a España, pero con los colores de un nuevo equipo: Villarreal y al poco tiempo celebraron la noticia más feliz: la llegada de su primer hijo en común. Luca nació en Valencia el 7 de octubre de 2021. “Te soñamos, te esperamos y llegó el ansiado día de conocerte. Empieza la aventura de ser papis de este bombón que nos tiene enamorados. Los amo con todo mi corazón”, escribió ella en Instagram para presentar a su bebé.

Rulli junto a su hijo Luca tras ganar la Finalissima (Foto: Instagram @rocioesposito)

Con solo un año, el pequeño vio a su padre salir campeón del mundo. Rocío y Luca viajaron a Qatar junto a su familia para alentar a Gerónimo. Si bien él y Franco Armani fueron los únicos integrantes del plantel que no sumaron minutos en el Mundial, su presencia fue clave no solo para Emiliano Martínez, sino para el resto del equipo. Por su parte, Espósito formó su propio grupo: La Scalot, junto al resto de novias y esposas de los jugadores argentinos.

Familia de campeones (Foto: Instagram @rocioesposito)

Luego del campeonato, la familia dio vuelta la página y empezó una nueva etapa en los Países Bajos. En enero de 2023, Rulli firmó contrato con el Ajax, donde permaneció hasta agosto de 2024, cuando pasó a cubrir el arco del Olympique de Marsella de Francia, donde juega actualmente. Por su parte, tras la mudanza, Espósito encontró en la ciudad una nueva pasión: el running. De hecho, corrió la carrera de Marsella y completó sus primeros diez kilómetros. Además, tiene su propio emprendimiento, Erre Homes, en el que compran, reforman, alquilan y venden casas en Miami y Valencia y, cada vez que puede, organiza viajes familiares —una de sus actividades favoritas por excelencia— para descubrir, de a tres, algún punto del planeta.

En 2024, el arquero firmó contrato con Olympique de Marsella y la familia se mudó a Francia (Foto: Instagram @rocioesposito)

Actualmente, la familia está instalada en Provenza, al sureste de Francia, a la espera de que finalice la temporada y de que algún integrante del cuerpo técnico de la selección argentina haga sonar el teléfono. El nombre de Rulli figura en la prelista y, a menos que ocurra algún contratiempo, todo parecería estar dispuesto para que integre la nómina final y que su familia lo aliente en el estadio, tal y como lo hizo en el Mundial 2022, en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en cada partido que le tocó hacerse cargo del arco.