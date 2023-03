Boca: Rafael Di Zeo habló en una entrevista, fue muy duro con los jugadores y se refirió a Mauricio Macri

escuchar

Con la actualidad futbolística irregular por la que atraviesa Boca, el que apareció en escena fue Rafael Di Zeo. El líder de la barra brava Xeneize habló en una entrevista en YouTube con el periodista Flavio Azzaro y el exdirigente de Independiente Andrés Ducatenzeiler, y dejó muchas frases picantes. Habló del momento actual del equipo de Ibarra y sobre los jugadores jóvenes con falta de compromiso y a cómo la hinchada sabe todos los movimientos de cada uno de ellos. También se refirió a un posible regreso de Mauricio Macri a la institución y a su relación con el vicepresidente Juan Román Riquelme.

En primer término, el jefe de la 12 se mostró molesto por el accionar de los futbolistas tras las derrotas. “Este equipo no levanta los pies del piso. No todos, algunos. Hay algunos que están saliendo mucho. Salen, piden mesitas escondidas, pero nosotros sabemos todo. Siempre te llama alguno y te cuenta”.

Rafael Di Zeo, Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler

En la misma línea indicó que son mayormente “los pibes jóvenes” los que aprovechan para salir luego de cada partido. “Después del partido ante Institut o uno zafó por cinco minutos. Era un pibe joven. Muchos creen que si van escondidos no nos vamos a enterar. Y nosotros nos enteramos de todo”.

“Algunos jugadores se hacen los piolas y se creen más vivos. Tienen 20 años y creen que nosotros estamos ahí porque somos unos boludos. Justo el domingo me llegó un mensaje. Y un par de muchachos van, no necesitás muchos. Una vez un jugador de Boca y uno de Vélez estaban los dos en pedo en un boliche, a las 5 de la mañana. ¿Justo que pasó? Se cruzó con uno de nosotros. Cachetazo, patada en el culo y para afuera”.

Di Zeo también expresó cómo se manejan en la barra brava Xeneize. “Los jugadores ya saben cómo son las cosas en Boca. El que no lo hace, después vamos nosotros y hablamos con él, porque muchas veces parece que no entienden. Ellos tienen que saber que esto es Boca; si no les gusta, tienen que decirle al presidente que se quieren ir”.

El jefe de la hincha de Boca también contó que siempre sabe qué hace cada futbolista. “Yo llegué a un nivel que me entero de todo. La hinchada de Boca tiene un servicio de inteligencia que es muy bueno. Esto se da porque hay un hincha de Boca en todos lados, pero tarde o temprano no enteramos”, contó Di Zeo, quien se encuentra inhabilitado para ingresar a la cancha hasta el próximo 29 de marzo, fecha en la que caduca el derecho de admisión dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El líder de la 12 también reveló que no habla con Juan Román Riquelme y volvió a ser muy duro con los jugadores: “Si hablo con él le tengo que decir que saque a un montón de muertos. Y no doy ejemplos, pero hay un montón de muertos porque si no Boca no estaría como está. Boca fue siempre un equipo de corazón y garra, no sé qué pasó, no corren, no meten, no empujan, parecen que fuera un partido de solteros contra casados y los de Boca son los casados”. Y en lo que pareció una defensa de la actual dirigencia del club, Di Zeo sostuvo: “El Consejo de Fútbol está para otra cosa. No tienen nada que ver con la conducta del jugador”.

Además, habló sobre Mauricio Macri y por qué cree que no regresará a Boca: “Macri no va a ser presidente, no puede volver a Boca, sí quiere volver a ser dirigente de Boca, pero para mí no puede volver. Si fuiste presidente de la Nación, te volvés para abajo, no podés apuntar a menos”.

Al ser consultado sobre si fue traicionado por el expresidente, expresó: “No sé si me traicionó, si nos traicionó, o se traicionó a él mismo. No me gustaron algunas cosas que hizo, por ejemplo, cuando Patricia Bullrich era ministra de seguridad, perseguirnos a nosotros por cualquier boludez siendo él el Presidente, quizás quedaba lindo para la televisión”, concluyó.

