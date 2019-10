El árbitro argentino Mauro Vigliano, que tendrá a su cargo el VAR en el superclásico de la Copa Libertadores, fue elogiado por las autoridades de Conmebol. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Wilson Seneme es el director de arbitraje de la Conmebol. Desde ese lugar, el brasileño designa a los árbitros para los partidos de Copa Libertadores, Sudamericana y Copa América. A 8 días del partido de vuelta entre River y Boca por las semifinales de la Libertadores, Seneme defendió su idea de que un argentino, Mauro Vigliano, esté a cargo del VAR en el trascendental partido.

"Es el mejor VAR de Sudamérica y uno de los mejores del mundo según la FIFA", dijo Seneme en declaraciones a radio Continental. A la vez, el brasileño resaltó que no hubo ningún tipo de sugerencia en la elección de los árbitros: "No recibimos ningún pedido de ningún dirigente para las designaciones", recordó.

El responsable arbitral de Conmebol continuó con la defensa de Vigliano: "¿Sería justo para Boca o River no tener al mejor árbitro de VAR de Sudamérica?", se preguntó. Además, agregó: "Los que se vienen son los dos partidos más importantes del año, no sería justo tener designados a quienes no son los mejores".

Vale destacar que las autoridades de la Conmebol quedaron muy conformes con las decisiones que tomó Vigliano desde el VAR en el partido entre Gremio y Flamengo, por la semifinal brasileña de la Libertadores, disputado hace dos semanas. Esa actuación fue la que los convenció de designarlo para el encuentro decisivo en la Bombonera.

En este sentido, Seneme también destacó a Patricio Loustau (árbitro de Flamengo-Gremio, la otra semifinal) y a los brasileños Wilton Sampaio (será el árbitro principal del Boca-River) y Raphael Claus (actuará como principal asistente de VAR en Flamengo-Gremio). "No tengo ningún miedo ni ningún temor en decir que Wilton Sampaio, Patricio Loustau, Raphael Claus y Mauro Vigliano están absolutamente preparados en el ámbito técnico y con experiencia para los partidos trascendentales".

En otro tramo de la entrevista, Seneme afirmó que la oficina de VAR (que se denomina VOR) estará en la Bombonera y no se mudará del estadio por cuestiones de seguridad, tal como se había sugerido hace unos días. "La cabina va a estar en la cancha y la seguridad está garantizada", dijo Seneme.

El máximo responsable del arbitraje en Conmebol agregó: "Ojalá no pase nada. Lo único que queremos es que los jugadores jueguen al fútbol y ojalá no tenga que utilizarse el VAR en ninguna de las semifinales". Y sobre la precisión de los asistentes de video, Seneme recalcó: "Siempre va a haber errores en el VAR, porque los que están detrás de eso son seres humanos".