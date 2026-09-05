Alan Chaves perdió claramente: un derrumbe inesperado en una noche sin respuestas

El proceso de madurez y evolución internacional que sustentaba al bonaerense Alan Chaves (61,235 kg.), invicto y segundo retador al campeón mundial (OMB) Abdullah Masson, hacia las máximas aspiraciones del pugilismo internacional, se derrumbó anoche en modo sorprendente e incomprensible al cabo de diez rounds totalmente adversos ante el probador dominicano Eridson García (61 kg.), en el Prudential Center de Newark, New Jersey.

Chaves, de 25 años, ostentaba tres principios fundamentales y básicos en su carrera -invicta hasta ayer en 22 victorias, con 19 KO- para ser señalado como el boxeador argentino exquisito y diferente de estos momentos: su manera de noquear al cubano Pablo Vicente y al mexicano Miguel Madueño –púgiles respetables- en sus últimas dos peleas; la soltura sobre el ring en su debut en Las Vegas, y el apoyo que la empresa británica Matchroom le brindó para ingresar a sus filas y a la pantalla líder de DAZN. Señales que entusiasmaban. Sin embargo, todo eso sucumbió ayer en su decepcionante traspié.

Eridson García ataca y Chaves recibe el golpe; así fue casi toda la pelea ED MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Perdió 9 rounds, cayó cuatro veces y en un par de instancias estuvo cerca de perder por KO. Se inmoló soportando un castigo dosificado pero recio de un oponente conservador y sin grandes luces como García, de 24 victorias y 2 reveses; dominador de principio a fin del combate. Las tarjetas de los jueces forjaron una decisión unánime: dos vieron ganar a García por 99-88 y la restante, por 99-87. Lapidario.

Lo mejor del combate

¿En qué decepcionó Chaves? En su respuesta estratégica y anímica. Nunca pudo reaccionar tras su primera caída en el segundo round. Sintió los golpes en la nariz. Y a partir de entonces no mostró nada; ni boxeo, ni pelea, ni entusiasmo por salvaguardar todo lo hecho en el profesionalismo desde su debut en 2021.

Del mismo modo que resultó supersónico y seductor su ingreso en todas las aristas de la industria boxística norteamericana tras su notable KO ante Madueño, este traspié reflejará un tobogán inquietante por la manera de resignar los lugares de privilegio en los rankings (OMB y FIB).

Una de las cuatro veces que el argentino visitó la lona ED MULHOLLAND - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Chaves se convierte en una encrucijada de nuestro boxeo. A la velocidad de la luz cautivó a todos y con la debilidad de una hoja seca se derrumbó en el ring lleno de dudas. Lejos de producir la hazaña que todos esperaban. Deberá tomar un buen tiempo para rever las conductas técnicas y temperamentales que lo llevaron a perder una oportunidad excepcional. Esto implica un imprevisto retroceso.