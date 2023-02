Boxeo: Jeremías Ponce y Alberto Palmetta van por la gloria y el honor en los Estados Unidos

escuchar

Hay un nuevo amanecer en el boxeo argentino. A pesar de la anarquía institucional de los últimos años, de las eternas disputas entre promotores y el bajo nivel de varias de las carteleras nacionales televisadas. Y dos de esos nombres que encabezan la corriente esperanzadora de boxeadores nacionales con presente expectante en el mercado norteamericano son los bonaerenses Jeremías Ponce y Alberto Palmetta, que este sábado afrontarán, en el Arena Armory de Minneapolis, compromisos complicados y decisivos para sus promisorias carreras profesionales.

Tanto Ponce, de 26 años, como Palmetta, de 32, arriban a sus respectivos combates con objetivos y exigencias distintas, pero con la maduración boxística justa para comenzar a delinear sus destinos profesionales en el trashumante mundo del deporte de los puños. Si bien ninguno de los dos parte como favorito en las principales casas de apuestas, las chances de que salgan victoriosos en la noche norteamericana son palpables por las características y los tiempos de los rivales a los que se enfrentan. Ambos tienen más por ganar que por perder.

Jeremías Ponce, el argentino que buscará el título mundial este sábado en Minneapolis.

En la pelea principal de la cartelera promocionada por Premier Boxing Champions y que se podrá ver en Argentina por ESPN 2 desde las 23, Ponce, el invicto oriundo de la localidad de José Mármol, se medirá ante el puertorriqueño Subriel Matías por el cinturón mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que se encuentra vacante. Sin dudas, la pelea más importante y dura de las 30 que porta en su récord inmaculado el pupilo del experimentado entrenador Alberto Zacarias.

Enfocado en hacer historia y sumarse a la ilustre nómina de 46 campeones mundiales que dio el boxeo argentino en 100 años de profesionalismo, Jeremías sabe que deberá apelar a sus condiciones boxísticas, pero sobre todo a su enorme corazón si no quiere dejar su suerte supeditada a la decisión de los jurados. El puertorriqueño Matías es un boxeador de manos pesadas, con un interesante récord de 18 triunfos, todos por nocauts, y una sola derrota. Sin embargo, no cuenta en su prontuario con rivales de fuste, como los que sí tiene Ponce, quien ya demostró hacerse fuerte en condiciones adversas.

Jeremías Ponce y Subriel Matias estarán frente a frente, por el título de superligeros de la FIB.

El argentino accedió a esta oportunidad dos años después de haber firmado contrato con la promotora Universum y Frank Warren, y tras haber capturado el título mundial IBO wélter junior al alemán Rico Mueller, en Hamburgo. En la eliminatoria mundialista por superligero FIB, celebrada en junio de 2021, brilló y le ganó por nocaut técnico en el 10º round al inglés Lewis Ritson, en Newcastle.

“Estoy acostumbrado a no ser el favorito e ir de punto. Ya me llamaron tres veces para pelear afuera pensando que iba a perder y terminé ganando. Me siento más cómodo peleando así”, le reconoció Ponce, hace unos días, a LA NACION. Y agregó: “Matías es un boxeador muy fuerte, que sabe trabajar combinando los golpes, pero suele desesperarse por noquear y comete algunos errores defensivos que debo aprovechar para descargar los míos. Tengo mucha fe que voy a cumplir mi sueño”.

Alberto Palmetta irá por una victoria que lo catapulte en el boxeo mundial frente al crédito local Jamal James.

Como previa del choque Ponce-Matías, los argentinos también podrán ver en acción sobre el mismo ring del Arena Armory al ex olímpico Palmetta, que se enfrentará a 10 rounds, por la categoría welter, al estadounidense Jamal James. Si bien no hay ningún título en juego, el muchacho nacido en Beccar sabe que está ante una chance que puede marcar un punto de inflexión en su interesante carrera profesional de 18 triunfos y una sola derrota. Enfrente tendrá a un ex campeón mundial welter de 34 años y un interesante récord de 27 triunfos (12KO) y dos derrotas, que está buscando validar los últimos momentos de utilidad como figura dentro de la industria.

Alberto Palmetta, ante una chance que puede marcar un punto de inflexión en su carrera boxística.

Más allá de objetivos y exigencias, las presentaciones de Ponce y Palmetta, con significativas chances de poder dar el gran golpe en la meca boxística, despiertan fuertes expectativas en los fanáticos argentinos y representa una grata noticia para el vapuleado boxeo nacional, que actualmente tiene como único campeón mundial al porteño Fernando Puma Martínez. En caso de tener buenas actuaciones, no solo allanará los caminos para jerarquizar ambas carreras con oponentes y combates más redituables, también nuestro boxeo volverá a tener presencia masiva en las mejores carteleras de Estados Unidos.