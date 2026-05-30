Las tres argentinas que desafían la indiferencia informativa acaparada por el mundial de fútbol

Si bien el calendario FIFA indica que el Campeonato Mundial de Fútbol comenzará el 11 de junio, podríamos decir que el mismo, periodísticamente, ya empezó. Y ningún otro tema despierta atención; todo pasa por el balón.

¿Qué hacen los otros deportes para sobrevivir? ¿Cuál es la propuesta pugilística nacional para contrarrestar el abrumador consumo noticioso futbolístico y causar curiosidad? La resolución es eyectar a tres de sus mejores boxeadoras a combates decisivos buscando sumar coronas y figuración en las pantallas más importantes.

La vuelta de Capricho

La catamarqueña Nazarena Capricho Romero, de 32 años, quien después de ganar en forma admirable el mundial supergallo (AMB) ante la mexicana Paulette Cuesta, en 2024, dirimió –cabeza a cabeza- con la santafecina Evelin Bermúdez por el rol de ser la número 1 del boxeo nacional femenino, se derrumbó en dos episodios que paralizaron su carrera: la pérdida de la corona ante Mayelli Flores, en Kissimmee, el 10 de mayo de 2025, y el año de inactividad deportiva. Muchísimo tiempo para el boxeo de elite. Esta noche, reaparecerá ante la mexicana María Salinas, excampeona mundial supermosca, de 37 años, en una pelea exigente de 8 rounds, que se llevará cabo en el Country Coliseum de El Paso, Texas, Estados Unidos.

Nazarena Romero fue campeona mundial del peso supergallo

Romero, de 14 victorias, una derrota y dos empates, compartirá esta velada con dos campeones rutilantes: Amanda Serrano, de Puerto Rico, quién expondrá su cetro pluma (OMB) ante la norteamericana Cheyene Hanson. Además, dirimirán por el título minimosca (CMB), la titular mexicana Lourdes Juárez y la retadora costarricense Yokasta Valle, con una particularidad: la argentina Analía Maradona será referí del match de diez asaltos. Luego de casi tres décadas, un argentino vuelva a dirigir en Estados Unidos. El gran Luis Guzmán fue el último referente en ese terreno.

Un mundial en la FAB

La bonaerense María Sol Baumstarh, la pugilista de mayor pegada en el profesionalismo femenino, intentará en condición de local conquistar el título mundial mínimo (47,600 kg.) interino (FIB) frente a la estadounidense Yadira Bustillos, quien por tercera vez intentará este objetivo. La pelea se efectuará el 5 de junio en el estadio de Castro Barros 75, sede de la FAB, y televisará TyC Sports.

Baumstarh, de 27 años, de Brandsen, tuvo un comienzo contradictorio en el campo rentado. Pese a todo, gestó un récord de 14 victorias (8 KO), 7 reveses y un empate. Bustillos, de 26 años, nativa de Las Vegas, constituirá su oponente más compleja. Una pelea interesante, comprometida y recomendable.

Evelyn de la mano de Jake Paul

La santafesina Evelyn Bermúdez, la mejor boxeadora argentina del último lustro y con todas las jinetas ganadas para ser tildada como una de las cinco más relevantes de todos los tiempos, hará su primera pelea como integrante oficial de la empresa Most Valuable Promotions, presidida por el norteamericano Jake Paul, un hibrido que intercala el ring con las redes sociales, basado en sus holgados caudales económicos y la inestabilidad de los dirigentes que fiscalizan sus eventos.

la boxeadora Evelyn Nazarena Bermúdez

Bermúdez, de 29 años y una campaña brillante de 22 victorias (8 KO) y una derrota, crece día a día. En sus 13 combates mundialistas siempre exhibió cualidades diferentes. Expondrá su corona el 13 de junio próximo ante la mexicana Stefany Alegría Osorio, en el hotel Royal Caribe de Orlando, en condición de favorita.

Tres nombres que costará retener en estos días de vocabulario futbolero. Con distintos acentos y geografías inverosímiles. Sin embargo, Romero, Baumstarh y Bermúdez, jugarán a fondo sus prestigios personales y del boxeo femenino argentino.