Top 12 de URBA: SIC se impuso en Belgrano e Hindú le ganó a CUBA un choque entre necesitados

Fue un sábado de marcadores revertidos en el Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Todos los equipos vencedores salvo uno, Newman, dieron vuelta en los segundos tiempos los tanteadores en esta fecha 4 del torneo de URBA. Esa característica habla a las claras de la imprevisibilidad, y por ende, de la paridad, de la competencia. Hay dos líderes, y con el sorpresivo tercero, CASI, después de mucho tiempo se da que los dos clubes de San Isidro se ubican en el podio de la tabla de posiciones.

La fecha aportó una nueva victoria del campeón, SIC, esta vez como visitante de Belgrano, en un partido en el que jugó mejor con un hombre menos. Y hubo un encuentro muy cerrado del otro puntero, Alumni, que también se impuso fuera de su cancha, a Regatas Bella Vista, uno de los ascendidos desde la primera A. Los vecinos Hindú y CUBA, por su parte, regalaron otro enfrentamiento vibrante, definido a seis minutos del final en favor del Elefante.

SIC, de menor a mayor frente a Belgrano

San Isidro Club sigue siendo puntero porque con total autoridad, de menor a mayor, le ganó un partido trabado y luchado pero cargado de emociones a Belgrano, que era uno de sus escoltas, y lo dejó sin invicto. En el amanecer se vislumbraba una goleada de Belgrano, porque había logrado sacar una diferencia de 17 puntos. Pero con el correr de los minutos y paradójicamente cuando SIC se quedó con un hombre menos por una amonestación a Lucas Rocha, empezó la levantada de los zanjeros.

Quedaron 17-16 en el descanso. Después, Belgrano ingresó impreciso en el segundo período, cometió muchos errores de manejo, aflojó un poco en la puja y SIC se lo llevó por delante porque iluminado tuvo a Jacinto Campbell (dos tries) y, cuando ardía el tanteador a falta de tres minutos, una patada larga de Santiago Pavlovsky a los palos le dio la tranquilidad definitiva para revalidar la vanguardia. SIC se impuso por 32-24 en la calle Virrey del Pino.

Hindú ganó un duelo de vecinos contra CUBA

Ganó Hindú a falta de seis minutos por un try de Lucas Pulido, que había entrado dos o tres minutos antes, en un encuentro bastante parejo, cerrado y de pocos puntos: 17-14. CUBA había pasado al frente a los veinte minutos con un try de Enrique Devoto. El conjunto universitario tuvo un par de oportunidades de volver a sumar y no las aprovechó. Y el Elefante se llevó el triunfo con la chance que tuvo.

CUBA es el único equipo que aún no ganó en el Top 12 y navega en el fondo de las posiciones, mientras que Hindú venía de dos derrotas y una victoria exigua (sobre Regatas con un penal en la última acción en Don Torcuato). El Elefante ganaba, luego perdía y terminó triunfando con lo justo; esta circunstancia, los cuatro puntos son valiosos.

CUBA le gana un line-out a Hindú en Don Torcuato, donde no resistió en el desenlace para sostener el corto triunfo que estaba consiguiendo; sigue sin éxitos en el certamen. Lucas Mangi - LA NACIÓN

Los resultados de la 4ª fecha del Top 12

Regatas Bella Vista 13 vs. Alumni 18

vs. Alumni San Luis 17 vs. CASI 20

vs. CASI Hindú 17 vs. CUBA 14

vs. CUBA Belgrano 24 vs. SIC 32

vs. SIC Buenos Aires Cricket & Rugby 33 vs. Champagnat 23

vs. Champagnat Newman 45 vs. Rosario 17

La tabla de posiciones

1º, SIC , con 17 puntos

, con puntos 2º, Alumni , con 17

, con 3º, CASI , con 14

, con 4º, Belgrano , con 12

, con 5º, Newman , con 10

, con 6º, Hindú , con 9

, con 7º, Buenos Aires , con 7

, con 8º, Champagnat , con 7

, con 9º, Regatas (Bella Vista) , con 6

, con 10º, San Luis , con 6

, con 11º, CUBA , con 3

, con 12º, Rosario, con 2

La próxima jornada (sábado 11/5, 15.30)

Alumni vs. Newman

Rosario vs. Buenos Aires

Champagnat vs. Belgrano

SIC vs. Hindú

CUBA vs. San Luis

CASI vs. Regatas

La 6ª jornada de la primera A

Francesa 17 vs. Lomas 35

vs. Lomas San Cirano 33 vs. San Albano 14

vs. San Albano Hurling 22 vs. La Plata 21

vs. La Plata San Martín 25 vs. Pueyrredón 31

vs. Pueyrredón San Patricio 16 vs. Curupaytí 14

vs. Curupaytí Olivos 22 vs. Los Matreros 23

vs. Los Matreros Pucará 31 vs. Los Tilos 25

La 6ª fecha de la primera B

San Andrés 20 vs. Universitario de La Plata 20

vs. Universitario de La Plata San Fernando 30 vs. Italiano 24

vs. Italiano Delta 22 vs. Centro Universitario de Quilmes 14

vs. Centro Universitario de Quilmes Manuel Belgrano 47 vs. Mariano Moreno 18

vs. Mariano Moreno San Carlos 8 vs. Liceo Naval 12

vs. Liceo Naval Liceo Militar 18 vs. Don Bosco 15

vs. Don Bosco Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires 40 vs. Banco Nación 34

(Con información de Andrés Vázquez y Nicolás Casanova).

LA NACION