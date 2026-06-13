El gran acertijo: ¿quién es el boxeador argentino más popular del momento?

La crítica de boxeo es una puesta descriptiva muy compleja y a veces difícil de interpretar. Profundizar sobre la excelencia de los campeones y sus hazañas en el ring se convirtieron en porfías científicas determinantes de una conclusión contundente: siempre hubo, al menos, un boxeador por década idolatrado y muy popular en el pugilismo nacional.

Hoy vacilamos al no hallar una respuesta concreta sobre esta conjetura: ¿quién es el exponente más conocido del boxeo nacional en estos días? ¿Quién es el campeón que enamora a los argentinos en la actualidad? Meditamos, pensamos, deducimos. Pero la realidad nos obliga a repasar la gran historia de este deporte.

Mas de medio siglo atrás

A fines de la década del 60 el mendocino Nicolino Locche, partícipe de un combate sin igual lleno de arte y fantasía ante Paul Fujii, en Tokio, en 1968, recibió todo tipo de condecoraciones y se convirtió en el favorito del público. Hizo olvidar el final de la carrera de Horacio Accavallo y el suceso ruidoso que se debatía entre la admiración y la resistencia producido por Oscar Ringo Bonavena.

Con Acavallo y Locche, dos ídolos de los años 60, con Tito Lectoure Archivo

El santafesino Carlos Monzón se apoderó de la década del 70. Su garantía de victoria le otorgó una supremacía absoluta. Postergó el reconocimiento de grandes de esa época como Víctor Galíndez, Miguel Castellini y Miguel Angel Cuello. Tiempo de estrellas locales como Horacio Saldaño, Abel Cachazú, Mario Guilloti, Miguel Campanino y muchos más. Siempre hubo polémicas: ¿cuál fue el mejor? ¿El más popular? ¿El más querido? Y siempre, para todo, sobraron candidatos.

Los años 80 fueron para un cuarteto joven: Santos Laciar, Sergio Palma, Gustavo Ballas y Juan Martillo Roldán. Con una aparición efímera pero inolvidable: Ubaldo Uby Sacco y el primer ciclo mundialista de un campeón que se fortificaría años después: Juan Martin Coggi.

La década del 90 tuvo tres angelados: Jorge Locomotora Castro, Julio César Vásquez y el mismísimo Coggi. Pulverizaron valiosísimos logros de Marcelo Domínguez, Carlos Salazar y el incipiente crecimiento de Pablo Chacón, con su medalla de bronce en Atlanta 1996 y su eyección hacia el mundial pluma.

Locomotora Castro brilló en los años 90

Un trío cada diez años

Sabios de este oficio como Jaime Rodríguez, José Cardona, Tito Lectoure, Andrés Mozotta, Miguel Herrera y Julio Ernesto Vila sostenían que la gran renovación del boxeo argentino se producía cada diez años. Una década duraba el aura de los “elegidos de la gente” y en ese lapso deberían surgir sus sustitutos. Y el andar del boxeo les daba la razón.

En el siglo XXI, reabrió sus puertas el estadio Luna Park. El pugilismo recuperó una vivacidad perdida. Y el chubutense Omar Narvaez la aprovechó al máximo con la conquista del cetro mosca (OMB). ¿Quién fue su gran compañía en el legendario recinto? La formoseña Marcela Acuña, quien no sólo consolidó el boxeo femenino en el país sino se transformó en una atracción de taquilla. Incluso, gestó un gran clásico del ring con la jujeña Alejandra Oliveras. Fue amada por todos.

La formoseña Marcela “La Tigresa” Acuña fue pionera del boxeo femenino en Argentina y atrajo muchos fanáticos durante la primera década del siglo XXI

Surgían, además, tres boxeadores que capturarían la atención y el prestigio argentino en la segunda década del siglo XXI: Sergio Maravilla Martínez, coronado en 2008 pero con una penetración popular increíble con sus cotejos ante Julio Chávez (h.), en 2012, y Martin Murray, en la cancha de Velez, en 2013, junto a Marcos Chino Maidana, consagrado en 2009 y con clásicos inmortales ante Floyd Mayweather en 2014. Ambos fueron cara y ceca de la misma moneda ante los fanáticos del boxeo local.

Completó el trío Lucas Matthysse, que cerró su campaña gloriosa enfrentando al notable filipino Manny Pacquiao en 2018.

Maravilla Martínez fue el último boxeador taquillero de nuestro país AFP

El último recambio

Lo produjeron Brian Castaño, que logró sus máximos picos admirativos en sus duelos ante el cubano Erlislandy Lara (2019) y el estadounidense Jermell Charlo (2021-2022) y recientemente Fernando Pumita Martínez con sus notables victorias en Japón ante Kazuto Ioka (2024–2025) y su contundente traspié ante Jesse Rodríguez (2025). Fueron los últimos boxeadores admirados para entrar en cualquier comparación histórica.

¿Y ahora? Este es el gran dilema. Fernando Martínez y Yamil Peralta atraviesan sus últimos tiempos de carrera; Mirco Cuello, inestable; Evelin Bermundez, que hoy peleará ante la mexicana Stefany Osorio, en Orlando, quiere imponerse; Gustavo Lemos, ahora en Las Vegas; Kevin Ramírez, con sus aventuras en Arabia Saudita.

¿Alcanza para ser reconocidos por un público exigente que siempre vivó a púgiles venerados? No, aún no. La respuesta es penosa. Sin popularidad en sus artistas, jamás habrá eco en la bolsa de valores de un deporte como éste, culturalmente rico en Argentina.