El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez reconquistó el título mundial y demostró por qué su estilo sigue vendiendo entradas

El mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (76 kg) fue un mojón valiosísimo de un cometido logrado por los árabes ante los ojos del mundo: la eficacia de su sistema defensivo –civil y militar- ante las amenazas misilísticas de los hutíes de Yemen e Irán para este fin de semana. Algo que puso en jaque a todo Riad tras la muerte de 14 personas y 300 heridos, en el bombardeo de su aeropuerto, el 13 de septiembre último. Además, recotizó su imagen de “boxeador-estrella” con una victoria por puntos inobjetable fundamentada en una alta escuela de boxeo clásico en donde el esquive, su visteo y la eficacia de sus golpes a medida marcaron un dominio absoluto sobre el camerunés Christian Mbilli (76.100 kg), que resignó el cetro y su invicto en su 34° actuación. Mbilli fue entusiasta, pero careció de talento, fibra y variantes para aspirar a consagrarse en este nivel. Menos de lo esperado en una pelea repetida. De alta técnica y no mucha excitación ante una concurrencia limitada en el lujoso Kingdom Arena de Riad.

La reconquista del título mundial supermediano (CMB) por parte de “Canelo”, en decisión unánime: 115–112 (pésima tarjeta), 116-111 y 117–110 (puntuación del argentino Jorge Gorini) corroboraron la óptica de LA NACION: 118–109 para Álvarez, que recuperó, además, un par de virtudes que condicionaron su presente en los últimos combates: los reflejos y la vivacidad, en la precisión del movimiento de su cuerpo –con excesiva masa muscular-, sobre todo en contraataque.

A los 36 años, elevó sus estadísticas a 64 victorias (39 KOs), 3 derrotas y dos empates. Avaló la sobrevivencia del único evento que mantuvo del gobierno del rey Saúd, cuyo representante público, Turki Alalshik, garantizó una bolsa cercana a 100 millones de dólares para el púgil tapatío.

"The king returns" 👑



A dominant display from Canelo Alvarez in his comeback fight 👏



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Un campeón obediente a su mujer

“Por primera vez mi familia no está aquí. Por razones de seguridad limitamos el viaje a Riad. Mi mujer me dijo que si no volvía con el cinturón de campeón…me olvidara de ella, de la casa y la familia. Así que cumplí. Estoy tan feliz siendo otra vez campeón como lo estuve cuando me consagré por primera vez hace 16 años. Me siento feliz. Le debo todo a quien me hizo boxeador: ‘Chepo’ Reynoso. Ahora, su hijo Eddy, es clave para mí en el rincón. Les agradezco a todos. Mbilli fue duro, pero cometió el error de tirarme a la cabeza todo el tiempo, pero hoy anduve bien con los esquives. El boxeo es trabajo y ahora solo quiero descansar. ¿La próxima pelea? Se verá más adelante”, dijo el mexicano después de su victoria.

El mexicano Saúl Canelo Álvarez, con el cinturón que lo acredita como campeón mundial de los supermedianos tras vencer al francés Christian M'billi FAYEZ NURELDINE - AFP

Una gala entre pronósticos de bombas

“Canelo” agregó a sus aventuras pugilísticas, un acto peculiar: combatir en una situación bélica donde las bombas y los drones tuvieron a todo el mundo en jaque, aguardando la mutación de los presagios de ataque cada treinta minutos. ¿Lo hizo por convicción? ¿Por dinero? ¿Por política? ¿Por necesidad de recuperar la corona ya mismo?

Sólo él lo sabe.

“Canelo” vuelve a escena

Una vieja frase del espectáculo señala que “el éxito y el fracaso no tienen explicación”. Quizás, esta sentencia defina el suceso de “Canelo” en casi dos décadas de boxeo de alta gama. Su veteranía es visible pero su clase es añeja. Y su ángel, adorado por muchos y resistido por tantos, mantiene vigencia. Ya fuera de las listas del mejor del momento sigue siendo la máxima atracción de este deporte. Y necesitaba una victoria como esta para renovar votos de credibilidad. Algo que venía perdiendo en los últimos años.

Los campeones y la guerra

Muy distinta fue la situación de dos héroes del boxeo como el alemán Max Schmelling y el estadounidense Joe Louis, obligados a dar presencia durante la segunda guerra mundial. Schmelling, castigado por Adolf Hitler, fue enviado como paracaidista a Grecia, en 1941 y Louis, presionado por el gobierno de Estados Unidos, asistió a distintos campamentos militares. Incluso, compartió con americanos y soldados europeos, a días del desembarco en Normandía en 1944. Otros objetivos; fuera del dinero y cercanos al patriotismo.

Últimamente, en la guerra ante Rusia, las más grandes figuras del boxeo ucraniano Olexsandr Usyk y Vasyl Lomachenko prestaron su apoyo presencial a las tropas enviadas por Volodimir Zelenski. Por amor a la bandera y sin pensar en el bolsillo.