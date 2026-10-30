River Sub 16 en la Messi Cup 2026: cuándo juega las semifinales vs. Atlético de Madrid

Los planteles Sub 16 de River y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado en el marco de las semifinales de la Messi Cup 2026. Ambos equipos se cruzaron en la final de la primera edición, disputada el año pasado, con triunfo de River. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium, con televisación de ESPN 3 y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+.

El Millonario, campeón del 2025, se consolidó como uno de los cuatro mejores tras derrotar a Flamengo por 2 a 1 en cuartos de final con goles de Bautista Burgueño y Jorge Sosa (João Silva puso en ventaja parcial al Mengão). El Colchonero, por su parte, venció a Barcelona por 3 a 1 gracias a las anotaciones de Martín Díaz Jiménez, Dani García e Iker Fernández (Héctor Oyana descontó para el conjunto catalán).

El delantero Jorge Sosa es uno de los puntos altos de River en la Messi Cup 2026 Messi Cup

Para consagrarse en la primera Messi Cup, el equipo argentino derrotó al español por 2 a 0 con un doblete de Bruno Cabral, el goleador y el mejor jugador del torneo. Convirtió siete tantos en cinco partidos y sus números no pasaron inadvertidos para los cazatalentos europeos en los Estados Unidos. Justamente en octubre de este 2026, un año después de haber brillado en Norteamérica, firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de €100.000.000.

River vs. Atlético de Madrid: todo lo que hay que saber

Semifinal de la Messi Cup 2026

Día : Sábado 31 de octubre.

: Sábado 31 de octubre. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : Nu Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: Nu Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El ganador jugará la final contra el equipo que resulte vencedor en la otra semifinal entre Palmeiras y Ajax, que se enfrentan a las 18.

Cómo ver online la Messi Cup 2026

El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pueden ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados, como es el caso de la semifinal de este sábado entre River y Atlético de Madrid, también están disponibles en televisión a través de ESPN 3.

ESPN.

Disney+ Premium.

El camino de River hacia las semifinales

Fecha 1 del Grupo A: 0 a 0 vs. Chelsea.

Fecha 2 del Grupo A: 2 a 0 vs. Ajax.

Fecha 3 del Grupo A: 3 a 1 vs. Inter de Milán.

Cuartos de final: 2 a 1 vs. Flamengo.

El camino de Atlético de Madrid hacia las semifinales

Fecha 1 del Grupo C: 2 a 0 vs. Benfica.

Fecha 2 del Grupo C: 1 a 1 vs. Independiente del Valle.

Fecha 3 del Grupo C: 3 a 0 vs. Inter Miami.

Cuartos de final: 3 a 1 vs. Barcelona.