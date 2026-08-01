Francisco Verón y Alan Chaves, las dos figuras más importantes del plantel pugilístico argentino de estos momentos

Los bonaerenses Alan Chaves, segundo en el ranking mundial liviano (OMB), y Francisco Verón, octavo en el escalafón mediano junior (CMB), se convirtieron en las dos figuras mas importantes del plantel pugilístico argentino de estos momentos. Hay una razón clave para afirmar todo esto: el alto rango de sus competencias, la continuidad de sus combates y, ahora también, la trascendencia de las carteleras en las que han sido programados.

Sin embargo, los manejos de sus carreras tienen prisas y tiempos distintos. Mientras que a Chaves lo sostiene todavía un manto de protección –entendible e inteligente- acordado con la empresa británica Matchroom, el camino de Verón está marcado por el riesgo, el sacrificio y la incertidumbre en el resultado final. A su manera, ambos se consolidaron cuando tuvieron la gran oportunidad.

La victoria sobre el mexicano Madueño proyectó internacionalmente a Alan Chaves ZachariahDelgado/Matchroom

Verón: ¿a todo o nada?

Bebu Verón tiene al estadounidense Sebastián Fundora en su horizonte mundialista. Sin embargo, decidió dar un giro rotundo ante un ofrecimiento tan jugoso en lo económico como riesgoso en lo deportivo: subir de categoría, de 69,850 kg. a 72,500 kg. y enfrentarse con el primer clasificado en el ranking mundial mediano, el cubano Yoenlis Hernández, de 29 años e invicto en 11 victorias profesionales (9 KO).

Este combate de 10 rounds se efectuará el 22 de agosto en Las Vegas y será decisivo para Verón. Mas allá de recibir la paga máxima de su campaña, debutará en la empresa PBC y en la pantalla de DAZN como complemento de la pelea mundialista entre Rolly Romero y Teófimo López, por el cetro welter (AMB).

Francisco "Bebu" Verón, en acción ante el dominicano Raúl García

Tiene la experiencia necesaria para dirimir con un primer retador. Verón fue olímpico en Tokio 2020 y 10 de sus 18 cotejos –17 ganados y uno perdido-, los realizó en el exterior. Es un boxeador fino, técnico y de pegada justa. La fractura de mandíbula sufrida en su única derrota ante Brandon Adams, en 2024, se convirtió en un acertijo constante en cada una de sus peleas. Tiene mentalidad ganadora y será un buen estratega ante un oponente que aún no tuvo grandes oposiciones en el profesionalismo.

Chaves y guiño británico

El inglés Eddie Hearns y la empresa Matchroom respaldaron al invicto Alan Chaves, de 25 años y 22 victorias (19 por KO), colocándolo en un match ante el dominicano Eridson García, en la velada del 4 de septiembre próximo en Newark, Nueva Jersey. Allí, el excampeón mundial pesado Andy Ruiz combatirá frente al polaco Damian Knyba. La plataforma DAZN emitirá esta velada.

El gran KO conseguido por Chaves sobre el mexicano Miguel Madueño, en abril último, le dio un respaldo total en Norteamérica. Y así lo entendieron sus representantes, eyectándolo al rol de favorito ante García, de 32 años y un récord interesante de 23 éxitos y dos reveses, aunque carente de respuestas efectivas en sus pleitos comprometidos.

Alan Chaves, junto a Eddie Hearns

Chaves aún necesita un par de peleas formativas en el plano internacional. Si las obtiene, llegará con posibilidades a un reto titular frente al norteamericano Abdullah Mason, poseedor de la corona OMB.

Vidas limpias, óptimas imágenes

Ambos sostienen bien alto la esencia del deportista puro. Descienden de boxeadores y en sus familias se respira boxeo. Los Chaves, en Santa Brígida, en las afueras de San Miguel, comparten el gimnasio y el vivero floral en gran parte del día. Al igual que los Verón, en las zonas bravas de José León Suárez con una teoría materna particular: las ollas de guiso criollo con las que se alimentaron sus hijos, los hizo mas fuerte que cualquier otro.

Siguen soñando con la gran corona del campeón como en el primer día de prácticas. Aunque ahora esos ideales románticos signifiquen la realización, miles de dólares y las puertas de la fama.