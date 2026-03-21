Imane Khelif, respaldada por Francia para boxear en el profesionalismo femenino

Imane Khelif nació hace 26 años en Argelia y sigue siendo un personaje polémico y llamativo para el mundo del espectáculo por su condición de género: ¿mujer u hombre? Una cuestión de interpretación científica sobre cromosomas, órganos atrofiados, algunos visibles y otros ocultos que confundieron a los investigadores más expertos. Sin embargo, se mantiene aún en un pedestal tan atractivo como contradictorio que reforzó su medalla de oro en boxeo femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de 66 kilos, que la convirtieron en una de las atletas más populares del certamen.

Su reaparición en el profesionalismo con la renovación de su licencia femenina por parte de la Federación Francesa de Boxeo –por decisión de su junta médica- será el 23 de abril próximo en la sala Wagram de París, en un match a 6 rounds de dos minutos cada uno frente a una oponente por designar. Esta velada, abocada totalmente a pugilismo de mujeres, contará como pelea central el duelo entre la argentina Karen Carabajal, doble retadora mundialista, con la local Estelle Mossely, excampeona olímpica en Río de Janeiro 2016. El festival será promovido por el francés Brahim Asloum, excampeón mundial (AMB) y recordado rival de los argentinos Omar Narvaez y Juan Carlos Reveco.

Imane Khelif, con la medalla dorada que se llevó para Argelia MAURO PIMENTEL - AFP

Un triste recuerdo

Mas allá de la polémica decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), que otorgó pasaporte deportivo femenino a Khelif en los Juegos de París 2024, resultó indignante la teatralización efectuada por la italiana Angela Carini, quien la ridiculizó en su debut olímpico, simuló una fortaleza fuera de lo común en sus golpes, fingió un dolor insoportable al recibirlos y decidió abandonar la pelea. Todo esto fue magnificado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que adosó su moralina y su la ignorancia. Y esta tertulia originó un gran apoyo de la opinión publica de toda Europa a favor de Khelif. Sumó cuatro victorias en total, se llevó el oro del torneo y regreso a Argelia como sólo lo hacen los ídolos. Sin embargo, nunca más volvió a pelear desde entonces.

La argelina Imane Khelif (derecha) mira a la italiana Angela Carini tras su combate en el boxeo de los Juegos Olímpicos de París John Locher - AP

¿Como se maneja en el ring? Aprovecha su solidez física y alcance de brazos. Sabe regular los rounds con lanzamientos certeros de larga distancia. Tiene pegada respetable sin ser noqueadora. No es infalible y perdió una decena de combates en torneos internacionales.

¿Como su vida fuera del cuadrilátero? Es amada en el pequeño poblado de Biban Mesbah, cercano a la ciudad argelina de Tiaret, donde nació. Vive en Francia. Jamás exhibió amoríos o romances. Fue declarada embajadora nacional de Unicef en el periodo 2024-2026.

¿Sumará o restará en el ámbito femenino? Khelif debutó como profesional el 23 de noviembre de 2023. Le ganó por KO a la tailandesa Suwanun Antanai, en Singapur. Se volcó luego al olimpismo y ahora renace en el boxeo de paga. Aportará, otra vez, grandes conflictos entre puritanos y emancipados, pero su presencia reforzará el envejecimiento de las reinas madres de los guantes rosas: Amanda Serrano, Clarissa Shields y Katie Taylor, casi retirada. Aportará bríos junto al auge de Gabriela Fundora, a la explosión de la turca Elif Nur Turhan y a la espera silenciosa de la santafesina Evelin Bermúdez. Ocasionarán un cambio de aire en el ámbito de las damas.

Otra historia peculiar, que intercala espinas y rosas. Bien contradictoria y llena de litigios. Ideal para el consumo noticioso de estos días.