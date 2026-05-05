A Toto Wolff, director deportivo de Mercedes, le preocupa la presión sobre Kimi Antonelli en medio de la racha de victorias en la Fórmula 1

El domingo pasado, Andrea Kimi Antonelli hizo historia en Miami a bordo de su Mercedes. Con apenas 19 años, consiguió su tercera victoria consecutiva en la Fórmula 1 e igualó a dos leyendas de la máxima categoría como el alemán Michael Schumacher y el brasileño Ayrton Senna. Sin embargo, su jefe en el equipo alemán, Toto Wolff, prefiere mantener los pies sobre la Tierra e ir con cautela. El ejecutivo le teme... a los tifosi -hinchas- italianos: “El mayor problema es el público italiano. Ahora que no se clasificaron para el Mundial de fútbol, todo gira en torno a Sinner y Antonelli”, aseguró Wolff en la cadena Sky Sports. Y agregó: “Creo que Sinner ganó en Madrid, así que son las dos superestrellas; eso es algo que debemos controlar”.

El diagnóstico de Wolff sobre el “furor Antonelli” continuó: “Hay muchísima gente que requiere a Kimi. Depende de nosotros ponerle un freno. Realmente necesitamos mantener la calma, porque con semejante éxito para un chico tan joven a estas alturas, toda Italia estará pendiente de él”, presagió. Y completó: “Sinner y Antonelli, Antonelli y Sinner. Hemos ganado tres Grand Prix, Sinner es el número uno del mundo y ha ganado muchos Grand Slams”. Los reflectores están puestos, entonces, sobre las figuras nacientes del deporte italiano. Y todo, porque la Azzurra no estará en el próximo Mundial.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, en pleno festejo tras su triunfo en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La comparación con el tenista que ganó cuatro torneos grandes en su carrera no es casualidad: Antonelli se impuso en Miami el mismo domingo en que Sinner sumó su tercer Masters 1000 de la temporada: se coronó en Madrid, así como antes lo había hecho en Indian Wells y Miami. “Lo más fácil es asegurarnos de que mantenga los pies en la tierra dentro del equipo; sus padres han hecho un gran trabajo para que no se desmotive”, aventuró Wolff, el jefe del equipo Mercedes.

Así evaluó Wolff la carrera de Antonelli

“Estas pocas carreras han sido asombrosas”, dijo Wolff tras el Gran Premio de Miami del domingo. “En cierto modo, como equipo, habíamos previsto altibajos la temporada pasada: momentos brillantes, momentos de desesperación. Y este año, todo está encajando. No creo que ninguno de nosotros hubiera esperado este tipo de racha”, alegó.

Y añadió: “Le hemos dado un coche excelente, un motor a la altura. Pero la forma en que ha sabido sacar provecho de ello cada fin de semana es excepcional”. Sobre Miami, precisó: “Para mí, ha sido su mejor carrera hasta la fecha”, añadió Wolff. “Me recuerda a sus días en el karting y la Fórmula 4. No cometió ningún error”.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes Darko Bandic / AP - AP

Consultado por Motorsport.com, el jefe del equipo Mercedes se refirió a las largadas, que hasta aquí han sido el punto débil de la escudería. “No estamos haciendo un trabajo lo bastante bueno para darles una herramienta en sus manos, ya sea el embrague o las estimaciones de agarre [grip]”, dijo Wolff. En una nota con Sky Sports Alemania, el máximo ejecutivo de Mercedes aseguró que las actuales partidas “no son aceptables”. Y añadió: “Necesitamos solucionarlo; llevamos demasiado tiempo observando esto”.

“Y somos los únicos que, digamos, no estamos haciéndolo bien ahora mismo desde hace algunas carreras”, aceptó Wolff sobre las largadas. Y agregó: “Simplemente tenemos que profundizar aún más e intentar entender cómo podemos solucionarlo. No podemos fallar en las salidas”.

Antonelli, con Messi

Después de la carrera, con la victoria del italiano y el séptimo lugar de Colapinto, Lionel Messi también pasó a saludar a los pilotos y se dio un encuentro muy especial con Antonelli, que se mostró muy emocionado por poder saludar a la familia del futbolista argentino. Incluso, el piloto de Mercedes, le dio poca importancia a las referencias de los periodistas que le recordaban que quebró una “maldición” que acompaña al circuito desde su inauguración en 2022: ningún piloto que salió desde la primera fila ganó la carrera.

George Russell, Lionel Messi y Kimi Antonelli, durante la visita del futbolista argentino al box de Mercedes @mercedesamgf1

Es más, algunos fanáticos consideraron que Messi “bendijo” el auto del piloto de Mercedes y Antonelli se rio cuando escuchó esa referencia. Y cuando se refirió al encuentro con el argentino, además de haber confesado ser uno de los tantos fanáticos del Barcelona que lo vio brillar, dijo: “Ha sido un sueño, lo sigo desde que era pequeño y jugaba en el Barcelona”. En un video que circuló por las redes sociales, se pudo ver que el italiano saludó a toda la familia y dijo: “Muchas gracias”. Después, cuando saludó a Antonella, se disculpó: “Perdón, estoy sudado”. Y al final, le insistió a Messi: “¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz de haberte conocido!”.