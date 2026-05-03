David Benavidez, un nocaut fantástico y una noche que quedará para el recuerdo

David Benavidez (89.500 kg), nació en Phoenix, Arizona hace 29 años y heredó el amor por el boxeo admirando las fotos de su padre José, un púgil mexicano que no pudo cristalizar sus sueños. Anoche, en el majestuoso T-Mobile de Las Vegas, aprovechó al máximo todo aquello que la industria del boxeo le ofreció cuando el divo de este lustro: Saul “Canelo” Álvarez, lo quitó de su camino sentenciándolo a una indiferencia total. Esas herramientas fueron: paciencia, reconstrucción y memoria…con algunas gotitas de rencor.

Con todas esas particularidades en el lomo, logró una victoria espectacular por KO en el sexto round sobre el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez ( 90.700 kg) convirtiéndose en campeón mundial Crucero (AMB -OMB) y ganador de tres coronas en pesos diferentes.

Benavidez, triunfador en 32 combates consecutivos –con 26 KO- resolvió tres contratiempos claves con una simpleza llamativa: primero, su destreza y su espectacularidad expuesta en Las Vegas, le permitieron opacar al gran Noaya Inoue tras su victoria ante Junto Nakatani, en la pelea más importante de todos los tiempos entre dos asiáticos; sabiendo –además- que la notable faena de Inoue lo afianzó como N°1 del boxeo más que nunca. Segundo, se mostró firme y seguro ante el movimiento electrizante de las apuestas de los casinos que lo eyectaron como favorito de 3.5 a 1 a una diferencia abismal de 6 a 1. “No es mi problema”, respondió a los medios. Y tercero, su cuerpo soportó a la perfección la suma de 10 kilos más de los habituales de sus últimos combates. No perdió velocidad y potenció algo que pocos boxeadores tienen: una maniobra propia y distintiva, conformada por el lanzamiento simultaneo de golpes cruzados de izquierda y derecha. La gente salió de sus butacas cuando los ejecutó. Todo esto, resume cómo y de qué manera quebró a Ramírez, quien milagrosamente continuó peleando después de haber caído en el cuarto round. Fue como se esperaba.

Eufórico y algo rabioso a la vez por la presencia de “Canelo” Álvarez, en el estadio, vociferó: “Les agradezco a todos lo que me siguen; los que vivan al “Monstruo” –le encanta que lo llamen así-. Sabía que me arriesgaba a muchas cosas en este peso, pero todo salió bien. Y le agradezco al “Zurdo” por aceptar mi reto y hacer la pelea que hizo. Nos conocemos y nos ayudamos desde chicos y hoy nos toco batallar en el ring y compartir el dinero. Se que fue al hospital por su ojo y eso me preocupa.”

Cambió el tono cuando habló de “Canelo” y hasta dialogó a micrófono abierto con la gente: “Les hubiese gustado ver esa pelea o verla más adelante…Nunca quiso y yo siempre me ofrecí. Ahora nuestros tiempos cambiaron, pero él fue quien se negó a darle ese combate a nuestra gente.”

¿El futuro? Hay dos nombres. Uno es el ruso Dmitry Bivol, campeón semipesado al que nadie quiere enfrentar. Boxea y pelea a la vez. Y el restante, ingresa a un juego azaroso en el pugilismo sin grandes peticiones reglamentarias de estos días: seguir sumando kilaje y desafiar al ucraniano Olexandr Usyk, por la corona de los máximos. Usyk, aceptó dirimir ante la leyenda del Kick boxing: Rico Verhoeven, de Países Bajos, el 23 del corriente, en las pirámides de Giza, Egipto, con el aval del Consejo Mundial de Boxeo. ¡Aquí, todo puede ocurrir!

Benavidez, ingresó al gran mercado deportivo. No completó las graderías del T-Mobile en el famoso fin de semana del “Cinco de Mayo” porque los mismos mexicanos no quieren viajar a Las Vegas como antes. Las nuevas leyes migratorias no le agradan a nadie y la ciudad del pecado ha sido la primera víctima.

DAVID BENAVIDEZ JUST CALLED OUT CANELO‼️



“We can’t leave that fight on the table.” pic.twitter.com/NG1y8HKZtW — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 3, 2026

Fue una velada fantástica. Con un Benavidez soberbio, con el mexicano Jaime Munguía boxeando en modo exquisito y logrando otra vez el mundial supermediano. Hasta hubo lugar para un argentino: Ismael Flóres, un misionero que comenzó pelear de profesional en Barcelona y el sábado batió en modo inobjetable a Isaac Lucero, de Baja California. Le quitó su invicto y conquistó un cetro regional (OMB).

David Benavidez, lleva 13 años en el profesionalismo y el sábado encontró su noche deseada. La que necesitan todos los campeones para sentirse diferentes. Y a partir de ese momento, él es uno de ellos.