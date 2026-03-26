El COI anunció que sólo las mujeres biológicas podrán participar en la categoría femenina en los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional anunció este jueves una nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico, que entrará en vigor para la próxima cita de Los Ángeles 2028 y no tendrá carácter retroactivo. Tras la reunión del Comité Ejecutivo, la presidenta del COI, Kirsty Coventry, explicó que el criterio de elegibilidad para cualquier prueba de categoría femenina desde ahora estará limitada a mujeres biológicas, lo cual se determinará sobre la base de una prueba única del gen SRY.

Si bien en noviembre de 2021 el COI había establecido que era competencia de cada federación deportiva designar el marco para la participación de las mujeres trans, nuevos estudios desarrollados recientemente y diversos casos que desataron la polémica -desde la participación de la halterófila Laurel Hubbard en los Juegos Olímpicos de Tokio hasta las dudas de género en torno a la boxeadora argelina Imane Khelif- empujó al organismo olímpico a tomar esta determinación.

The International Olympic Committee announces new Policy on the Protection of the Female (Women’s) Category in Olympic Sport.



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Entonces, se realizarán pruebas de detección del gen SRY, sólo presente en los hombres biológicos, y deberá dar negativo para poder participar de una categoría femenina. “El COI considera que la presencia del gen SRY es fija a lo largo de la vida y constituye una prueba altamente precisa de que un atleta ha experimentado un desarrollo sexual masculino”, dice el comunicado del COI en el que se anunció la nueva norma.

En el mismo texto se deja en claro que se contemplarán “raras excepciones” como atletas con diagnóstico de síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos u otras diferencias o trastornos del desarrollo sexual que no se beneficien de los efectos anabólicos o de mejora del rendimiento de la testosterona.

Por lo tanto, se deja constancia en el comunicado que atletas transgénero XY y con trastornos del desarrollo sexual sensibles a los andrógenos deberán competir en categorías masculinas. “La prueba para detectarlo, con extracción de saliva o sangre, es poco intrusiva en comparación con otros métodos posibles y basta con hacerla una vez en la vida”, destacó el COI.

Además, Coventry afirmó en el mismo comunicado: “La política que hemos anunciado se basa en la ciencia y ha sido elaborada por expertos médicos. Entendemos que es injusto y en algunos deportes no es seguro que los varones biológicos compitan en la categoría femenina. La nueva política ha sido desarrollada por un grupo de trabajo creado por el COI para responder a las crecientes polémicas relacionadas con el deporte femenino”.

En los Juegos Olímpicos de París 2024 se desató una gran polémica por las victorias de las boxeadoras Imane Khelif (Argelia) y Lin Yu-ting (Taiwán), que habían sido descalificadas del Mundial 2023 por la IBA, la asociación que rige el pugilismo amateur, tras supuestamente no pasar las pruebas de elegibilidad de género.

Imane Khelif se quedó con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Paris, en boxeo en la categoría femenina hasta 66 kilogramos MOHD RASFAN - AFP

Desde el COI afirman que la intención es “proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina”. Además, se comunicó que se utilizará en todas las disciplinas del programa deportivo de un evento del COI, incluidos los Juegos Olímpicos y tanto en deportes individuales como por equipos, aunque la organización aclaró que no se aplica a programas deportivos de base o recreativos.