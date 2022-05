Jermell Charlo venció a Brian Castaño por nocaut técnico y se consagró campeón indiscutido

Jermell Charlo logró vencer a Brian Castaño este domingo desde Los Ángeles, California, y se consagró en el nuevo Campeón Indiscutido del Peso Superwélter. El boxeador norteamericano se llevó la victoria por nocaut técnico en el 10° Round tras acertar varios golpes seguidos sobre Castaño.

En una pelea con momentos eléctricos, Charlo envió dos veces a la lona a Castaño antes de que el árbitro le diera el triunfo sobre el ring del Dignity Health Sports Park de Carson.“Lamentablemente, me enganchó en un momento muy importante. Caí a la lona y no me pudo recuperar”, admitió el argentino tras la contienda.

Apoyado por cientos de aficionados, el “Boxi” sufrió la primera derrota de su carrera y entregó su cinturón de campeón superwelter de la OMB a Charlo, que ya disponía con anterioridad los títulos de la AMB, CMB y FIB.

