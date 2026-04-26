El espectacular KO de Alan Cháves al mexicano Miguel Madueño en Las Vegas

Fue un debut internacional a lo grande. Como lo soñó Alan Cháves. Como se lo prometió a su gente. Como lo necesitaba el boxeo argentino y lo esperaba el reconocido promotor Eddie Hearn. A la altura de su clase y su tremendo futuro. Sin dudar de su confianza, en tan sólo tres rounds y con un letal cross de izquierda, el bonaerense noqueó al experimentado mexicano Miguel Madueño y dejó constancia de su jerarquía boxística en Las Vegas.

No se sabe si este triunfo podrá ser capitalizado con mejores oportunidades. Si el destino le tiene reservado la posibilidad de ser campeón mundial en un futuro cercano o si su grandeza será pasajera. Por lo pronto, la contundencia con que Alan “Veneno” Cháves noqueó al “Explosivo” Madueño constituye una grata sorpresa para nuestro pobre presente boxístico y una firme esperanza capaz de devolver al pugilismo nacional presencia en las grandes carteleras del boxeo mundial.

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Lo que hizo el boxeador que nació en San Miguel y es entrenado por su papá Carlos y el profesor Dario Gebel, causó sorpresa y admiración en los espectadores que asistieron al mítico Theater del Casino Fontainebleau de Las Vegas. Sobre todo por la determinación con que encaró el match y cómo lo definió. Lejos de amilanarse por los buenos antecedentes y los números de su rival salió a imponer condiciones de entrada y a demostrar por qué razón Matchroom, una de las promotoras más importantes del mundo, lo sumó a sus filas de figuras.

El desarrollo del combate fue breve pero frenético. Prácticamente no hubo tiempo para los llamados rounds de estudio. En base a su buena condición física y a su estilo atildado, Cháves tomó el control del ring y comenzó a marcar diferencias con velocidad y potencia, repartiendo el castigo e invitando al Madueño a que se prenda al intercambio de golpes para lograr que descuide la guardia.

Alan Chaves lo resolvió rápido ante el mexicano Madueño: casi no hubo rounds de estudio ZachariahDelgado/Matchroom

Así, al inicio del tercer asalto, Cháves sacó un potente cross de izquierda que impactó directamente en el mentón de Madueño, derribándolo de forma espectacular y generando preocupación entre los asistentes. “Fue una maniobra que trabajamos mucho en el gimnasio con el equipo”, afirmó Alan al concluir el combate, destacando el esfuerzo previo de preparación. El árbitro intentó una breve cuenta pero al ver que el mexicano no respondía detuvo el enfrentamiento. El vencedor abrió sus brazos y exhibió su alegría ante todos los presentes que lo vitoreaban tras tamaña demostración de poder.

Alan Cháves y su celebración con el cinturón latino ligero OMB

Aunque el combate tuvo en disputa el cinturón latino ligero OMB, este desafío para quien es uno de los púgiles argentinos mejor posicionados en el plano mundial, pasó por el resultado y la forma con que hizo su desembarco en la meca boxística. Con esta victoria, el púgil del barrio Santa Brígida de San Miguel, estiró su récord inmaculado a 22 triunfos (19 Ko) y se abrió las puertas a combates de mayor nivel, que reporten mejores pagas y lo acerquen a una oportunidad mundialista con estadounidense Abdullah Mason (20-0-0 17 KOs), actual campeón ligero de OMB.