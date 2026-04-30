El clásico naciente del boxeo mundial que busca sostener el aura de Las Vegas

LAS VEGAS.- La Ciudad del Pecado no quiere sepultar uno de sus hábitos favoritos en torno al juego, el turismo, el espectáculo y el deporte: el festejo del Cinco de Mayo, un tributo a la célebre batalla de Puebla de 1862, en donde los mexicanos se defendieron con el corazón de los ataques del ejército francés.

Esta festividad forma parte del calendario ideal del espectáculo de Las Vegas, con una invasión de turistas y residentes mexicanos llenos de euforia y nacionalismo, que desde hace décadas sus máximos referentes pugilísticos defendieron con todo su talento: de Julio Cesar Chávez a Oscar de la Hoya, pasando por el surgimiento del tapatío Saúl Canelo Álvarez, que la comercializó a la perfección. Sin embargo, y en medio de una revolución política y de poderes que parece encender la guerra más sucia de toda la historia del negocio pugilístico, una alianza entre tres empresas hizo posible un duelo que parecía irrealizable por el titulo mundial crucero AMB y OMB. El campeón, el mexicano Gilberto Zurdo Ramírez, le dará una gran oportunidad al estadounidense David Benavidez de convertirse en tricampeón mundial al llevar su cuerpo a los 90 kg.

La suma de ambos no suple la ausencia de Canelo Álvarez, pero orienta a ver de otra manera el boxeo de estos días. Lejos de la prepotencia y los millones del jeque árabe Turki Alalshik y las presiones que por su cercanía al presidente Donald Trump ejerce el líder de las artes marciales mixtas, Dana White, quien aspira a monopolizar el manejo de este deporte. Y se habla de eso y se especula con un sinfín de intereses.

Las Vegas siempre avanza

El inolvidable periodista de boxeo argentino Roberto Pettacci sostenía que antes del 2050 Las Vegas desaparecería del planeta. No habría energía ni dinero para sostenerla en pie. ¡Y parece que se equivocó! Los expertos en casinos y juegos de azar de toda la vida sentenciaron que la inclusión de los jóvenes ejecutivos egresados de Harvard en los directorios de los casinos son los causantes de sus déficits actuales, pero las moles de cemento siguen funcionando.

El afiche de DAZN, que televisará la pelea entre Benavidez y el Zurdo Ramírez

Las edificaciones siguen emergiendo de los bulevares centrales como si fuesen frutos de la naturaleza; el derrumbe del histórico hotel Tropicana dio lugar a la construcción de un céntrico estadio de béisbol con capacidad para 60.000 espectadores, que aún exhibe lingotes de hierro, montañas de arena y ruido de máquinas las 24 horas. Pese a todo, Las Vegas sigue en pie. Sin Frank Sinatra ni Sammy Davis; sin Marvin Hagler o Ray Leonard, pero siempre con alguien en el candelero.

Todo está caro. Más caro que nunca. Y la hotelería básica ha perdido alguna estrella. Ley de juego y del ocaso de la calidad laboral. Nadie se queja en voz alta.

Benavidez es la atracción

David Benavidez, durante su preparación para el combate ante Gilberto "Zurdo" Ramírez Golden Boy Promotions

David Benavidez es considerado favorito 3-1 por los casinos locales para ganar la corona. Sus 31 victorias consecutivas y 25 KO pesan más en el análisis informal que las variantes que afrontará su cuerpo con 11 kilos más que los que habitualmente porta. Se busca cambiar su imagen hosca eyectándolo a un ámbito social pomposo y de luminarias del espectáculo que no encaja con su esencia.

Ramírez, casi no habla. Su representante, Oscar de la Hoya, lo hace por él. Creció esquivando balazos en Mazatlán, en tiempos de la escuela primaria, y nada lo conmueve desde entonces. Es lento, poco talentoso, pero muy fuerte con su pegada. Todo a un golpe. Y eso no entusiasma. Es el campeón y ganó 48 peleas –30 KO-; tiene solo una derrota, con el ruso Dmitry Bivol.

Gilberto "Zurdo" Ramírez, campeón mundial crucero

Ayer hicieron su ingreso a un pabellón secundario del hotel MGM de Las Vegas. Despertaron curiosidad, pero no convocaron multitudes. Es difícil lograrlo en estos tiempos de mala economía y mucha muerte por las guerras con banderas de este país. Alguien dijo en voz baja y con cierto resentimiento: “El único que aguanta en Las Vegas es el mago David Copperfield. Lleva 25 años aquí y siempre es suceso. Pero a él también se le acaba, termina en unos meses más con su show y chau”.

Benavidez y Ramírez, quieren hacer su propia historia. Las Vegas tiene un casillero vacante reservado para ellos.