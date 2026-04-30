Giorgian de Arrascaeta sufrió una fractura de clavícula y está en duda para el Mundial: Uruguay, en alerta

Se encendieron las alarmas para la selección de Uruguay. Es que a 47 días del debut en la Copa del Mundo con el duelo ante Arabia Saudita, una de las figuras del conjunto charrúa, Giorgian de Arrascaeta, tuvo que abandonar la cancha por una fractura en su clavícula, durante el partido que empataron 1 a 1 Estudiantes y Flamengo, por la Copa Libertadores.

Apenas transcurrían 17 minutos del primer tiempo cuando Ezequiel Piovi intentó quitarle la pelota desde atrás a De Arrascaeta, que cayó sobre su hombro derecho. Inmediatamente fue asistido y si bien le realizaron varias maniobras con la idea de que pudiese continuar en el partido, el dolor no le permitió seguir y el uruguayo salió reemplazado por Jorge Carrascal.

La lesión de De Arrascaeta

El departamento de prensa de Flamengo comunicó que por un traumatismo en su hombro derecho el jugador fue trasladado a un Instituto Médico Platense a realizarse estudios. Un par de horas después Flamengo anunció: “Después de los exámenes de imagen realizados un hospital local, el mediocampista sufre una fractura en la clavícula derecha. El jugador retornará a Río de Janeiro en la madrugada de este jueves junto con toda la delegación”.

De Arrascaeta regresó a Brasil con el plantel de Flamengo y se le indicó cirugía para tratar la lesión; antes, el arquero argentino Agustín Rossi había deslizado que podría ser intervenido en las próximas horas y, según informó el medio brasileño O’Globo, será operado este jueves en Río de Janeiro.

Ironías del destino, De Arrascaeta el martes último recibió el premio al mejor jugador de la temporada del Brasileirão, por parte del sitio Transfermrkt, y el uruguayo declaró que no tenía miedo de lesionarse: “Nos enfrentamos a esto todos los días, en los entrenamientos y en los partidos. No hay forma de medirlo. Es algo natural en el fútbol. Siempre ha pasado. Los jugadores se lesionan y pueden perderse el Mundial, las finales. Forma parte del fútbol y tenemos que lidiar con ello. Depende de nosotros prepararnos bien, pero el destino no se puede predecir”.

Giorgian de Arrascaeta se toma el hombreo después de caer al césped por una infracción de Ezequiel Piovi. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

Esta situación mantiene alerta al el cuerpo técnico de la selección uruguaya, porque De Arrascaeta es un jugador clave, con tres goles en 17 partidos durante el ciclo de Marcelo Bielsa. Una pérdida del volante charrúa sería un golpe durísimo para la estructura del entrenador argentino, ya que tampoco contará con otro futbolista importante para su diseño táctico: el lateral izquierdo Joaquín Piquerez, que fue operado hace unos días por la rotura de ligamentos del tobillo derecho, sufrida jugando para su club, Palmeiras.