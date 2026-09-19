Kevin Ramírez no tuvo nada de lo que esperaba de él y perdió sin atenuantes ante Jonathan Kogasso

Paso en falso. Sin la contundencia que lo llevó a consagrarse campeón del Boxing Grand Prix en 2025, el bonaerense Kevin Ramírez no pudo dar el gran salto de jerarquía que necesitaba en su promisoria carrera: perdió por puntos, en fallo unánime, ante congoleño nacionalizado italiano Jonathan Kogasso y no pudo conquistar el título internacional de la categoría bridger del CMB y, en la Piazza Pietro Addis de Trinita D´Agultu e Vignola, en Cerdeña, Italia.

Kevin Ramirez no pudo en Cerdeña y el título internacional se lo lleva Jonathan Kogasso 🥊



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Lo mostrado por Ramírez ante Kogasso estuvo lejos de las expectativas previas. Como en el caso de otros boxeadores argentinos que llegaron a su primera chance grande invictos, Ramírez abrió un periodo de escepticismo para su futuro con esta derrota, teniendo en cuenta sus 26 años y su récord de 12 triunfos (4 por KOs), una derrota y dos empates. La superioridad del ganador fue notable: los tres jueces europeos confeccionaron sus tarjetas 96-94, 98-92 y 97-93. Esta última coincidente con la apreciación de LA NACION.

En un momento de bajón para el boxeo argentino, que no cuenta con campeones mundiales regulares y goza de un stock escaso para el primer nivel, esta inesperada derrota del muchacho nacido en Avellaneda reporta un golpe letal. Perder ante un boxeador como “Mamba” Kogasso, de 31 años, número 25 en el ranking del CMB y con un récord de 19 triunfos, once de ellos por KO, no solo retrasa sus aspiraciones al título mundial, también obliga a un análisis exhaustivo de los próximos pasos a seguir prácticamente sin margen de error.

La pelea fue dinámica de principio a fin y, por momentos, entretenida y frenética. Ramírez mostró la cuota de carácter necesaria sabiendo de que de visitante valen tanto los golpes como la personalidad para sortear un posible veredicto en contra. Sin embargo, a pesar de que buscó acortar el ring y trabajar con mucho volumen de golpes en las dos primeras vueltas, el congoleño fue inteligente para hacer prevalecer su boxeo esgrimista y su mayor alcance de brazos y altura.

Así terminó el round 4 entre Kogasso y Ramirez



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Con el correr de los rounds, el crecimiento del local fue proporcional a la merma física y boxística del argentino. Desde el 5° las manos de Kogasso comenzaron a causar un daño real sobre el rostro de Ramírez. De hecho, con un certero uppercut llegó a conmoverlo y a causarle una pequeña laceración en el pómulo. Fueron esos golpes ascendentes los encargados de neutralizar los atisbos de reacción del boxeador de Avellaneda.

En las dos vueltas siguientes, Ramírez aprovechó el ahogamiento de Kogasso y mostró un acentuado dominio gracias al cross de izquierda. Sin embargo, su ímpetu físico careció de potencia en las manos. En la última vuelta, Kogasso, haciendo uso de sus buenas piernas y sabiéndose ganador en las tarjetas, comenzó a jugar con la desesperación del argentino.

El final de la pelea mostró a los dos boxeadores con los brazos en alto. Obviamente, el público local alentaba de pie a Kogasso, que lucía convencido de su triunfo. Ramírez, en cambio, caminaba el ring y su técnico Javier Molina lo acompañaba con la toalla en la mano. El reloj había dejado diez rounds de fragor y fuerza. La cara del visitante era una máscara de dolor. Las embestidas del congoleño nacionalizado italiano habían conspirado contra sus esperanzas. El fallo unánime no dejó dudas.