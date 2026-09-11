Las Vegas perdió su grito sagrado: ¡Viva México!

Cuando el mexicano Saul “Canelo” Álvarez, quien aún mantiene las jinetas máximas de popularidad en este deporte pese a su marcado deterioro pugilístico, optó por escoger a la ciudad de Riad, Arabia Saudita, para su próximo intento mundialista, se produjo una debacle inesperada y temida para esta industria: la acefalía de figuras del boxeo azteca en el fin de semana más esperado del año en los casinos de Las Vegas: el conmemorativo de la independencia mexicana (15-9) causantes de una caída turística y económica alarmante en esa región del desierto de Nevada.

La velada de esta noche de sábado en el majestuoso T-Mobile Arena, que televisará Paramountplus para la Argentina, a partir de las 21, tendrá una controvertida particularidad: será el primer gran desembarco de “Zuffa Boxing”, la pomposa organización-empresa creada por Dana White, líder de las Artes Marciales mixtas y respaldada por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Por primera vez, sus títulos mundiales “The Ring” dirimirán, de igual a igual, con las diademas de las organizaciones tradicionales.

Norair Mikaeljan, boxeador armenio

Don King en escena

A los 95 años, el inefable Don King no relega sus apetencias comerciales y su rol de “hombre duro y complicado del negocio”, elevando una demanda judicial a su representando, el armenio Norair Mikaeljan, campeón crucero (CMB), tratando de cancelar por incumplimiento contractual su cotejo de doce rounds, con el invicto australiano Jai Opetaia, campeón Crucero (FIB), por el cetro “The Ring”.

¿Amerita este match regido por una flamante sigla ser incorporado a la historia oficial? Sí, teniendo en cuenta la descocada proliferación de segmentar en dos o tres “porciones” cada cinturón -por categoría- de AMB y CMB, sería absurdo inmolarse en una defensa purista de los reglamentos cuando púgiles de alto nivel deciden apoyar a la nueva institución (Zuffa-The Ring), que en base a dinero y prepotencia quiere marcar su propio sendero.

Mikaeljan, de 35 años y un récord de 28 victorias (12 KO) y 3 derrotas, declaró: “Siempre supe que Don King era un promotor oscuro, pero les aseguro que es diez veces peor a lo que esperaba”.

El match “Opetaia-Mikaeljan” destaca a dos pegadores cuyo único objetivo es el ataque. El australiano se eyecta como favorito.

Ryan García: última oportunidad

El díscolo norteamericano Ryan García, campeón mundial Welter (CMB), intentará conseguir hoy el equilibrio emocional y técnico que su carrera reclama desde 2023, cuando su compatriota Gervonta Davis, lo noqueó sin inmutarse. Desde entonces, problemas de drogas, suspensiones, buenas y malas peleas ante Devin Haney y Rolly Romero, lo llevaron a un casillero enigmático. A los 28, tendrá un match clave, casi decisivo, ante el inglés Conor Benn, un púgil talentoso y rebelde pero desbordado por sus falencias en los controles antipoping, desde 2022.

El afiche que promociona la pelea entre Conor Benn y Ryan García en Las Vegas

Sus últimas dos victorias ante Chris Eubank -su único vencedor- y Regis Prograis, elevaron su récord a 25 triunfos -14 KO- y un revés. Será ésta la pelea de su vida.

Las Vegas: la vida continúa

Las marquesinas del Casino MGM destacan como máximas atracciones artísticas a los mexicanos Alejandro Fernández y al grupo Maná; mientras que los restantes hoteles promocionan a rancheros populares como Carin León y Yolanda del Río.

Sin bien hay gente en la ciudad, no hay multitudes como en los tiempos de Oscar de la Hoya, Julio Cesar Chavez, “Canelo” Alvarez, Floyd Mayweather o Manny Pacquiao. Nada se agota y hay lugar en todos los sitios. Hay tiempo y espacios libres. No alcanza con el millar de británicos bebedores de whisky en las borracherías nocturnas del lugar para revivir los viejos tiempos. Aquellos en que, a esta altura del año en Las Vegas, sólo se gritaba: ¡Viva México!