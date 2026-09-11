US Open: Elena Rybakina y Aryna Sabalenka, la mejor definición posible en Nueva York

Este US Open 2026 tendrá, en su rama femenina, una gran final. De un lado, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que va por su tercer título consecutivo en la Gran Manzana. Del otro lado, la kazaja Elena Rybakina. La que deja de ser la número 1 del mundo, y la que heredará el primer puesto del ranking WTA a partir del lunes próximo. Las dos mejores jugadoras del circuito femenino en esta temporada. La lógica, ese factor que no siempre aparece en el tenis, se impuso en las instancias cruciales del último Grand Slam de la temporada.

En la segunda semifinal, Rybakina consiguió torcerle el brazo a Coco Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4, en un muy buen encuentro y tras dos horas y 9 minutos de tensión y desenlace cerrado. Estados Unidos se quedó sin la final que soñaba: más temprano, Sabalenka dio cuenta de la otra ilusión norteamericana, Jessica Pegula, a la que superó por 7-5 y 6-2.

Elena Rybakina al servicio; la kazaja encontró en el saque un arma crucial para llegar a la final (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rybakina, que llegará con 28 años por primera vez a la cima del ranking, también jugará su primera final en el US Open. No le había ido bien a la kazaja en siete participaciones previas, con los octavos del año pasado como mejor performance previa. El sábado, buscará sumar la corona de Nueva York a sus títulos grandes previos, Wimbledon 2022 y Australia, en enero de esta temporada.

La kazaja debió, antes de quedarse con el festejo, soportar la tormenta de tenis potente que desplegó Gauff durante el primer set. La estadounidense, decidida a llevarse todo por delante, quebró en el sexto game, y conseguía imponer su juego, dominando desde la base con tiros profundos, ayudada por un muy buen saque, decidida a buscar la red también, ambiciosa para generar y aprovechar sus oportunidades. Y también con capacidad para defender y obligar a Rybakina a arriesgar más de la cuenta. Así fue como la jugadora local se quedó con el primer set.

El revés de dos manos de Elena Rybakina desde la base (AP Photo/Frank Franklin II) Frank Franklin II - AP

Poco dada a mostrar emociones, Rybakina trató de mantenerse en el partido y soportar el vendaval que tenía enfrente. Esa postura le permitió aguardar su oportunidad para emparejar el duelo. Quebró, por fin, en el cuarto game del segundo set por primera vez en la noche, y se adelantó 4-1. Gauff volvió en un santiamén y parecía estar cerca del triunfo, al remontar para igualar 4-4. Impertérrita, Rybakina entró mejor en ese tramo donde cada error podía costar caro. La norteamericana pestañeó en el momento menos oportuno: doble falta, primero; una derecha a la red a continuación, y quiebre para Rybakina que capturaba el segundo set.

Todo a resolverse en el tercero. Más firme la kazaja con el servicio, cuando podía intentaba desparramar a Gauff con el limpiaparabrisas: una y una. La 4 del mundo buscaba en vano recuperar el tenis de alto vuelo del primer parcial. La local empezó a arriesgra algo de más. Salvó un break-point en el 2-3. Un par de games después, en el 3-4, volvió a complicarse Gauff con un par de errores en su game de servicio que le costaron el break, una derecha paralela ancha y un revés que se estrelló en la red.

El lamento de Coco Gauff (Photo by JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JULIAN FINNEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rybakina tenía la gran chance de sacar por el partido. Quedó 5-3 y 30-30, pero Gauff levantó al estadio con un gran revés cruzado que sorprendió a la próxima número 1. Y a continuación recuperó el quiebre. ¿Se venía la remontada? No. Rybakina se mantuvo firme y presionó desde la devolución. Se animó la kazaja y se puso match-point con una volea certera. Contra las cuerdas, la estadounidense atacó y falló su último envío, un smash que se fue muy largo por el fondo. Fiel a su estilo, la kazaja celebró sin euforias ni excesos. En el balance de los números, hubo un desequilibrio en los primeros servicios (la kazaja ganó el 76%, contra el 58% de la local); parejas en los winners (22-20 para Rybakina), falló algo más la ganadora (39 no forzados contra 32), pero claramente la diferencia estuvo en esos puntos claves, allí donde la mente fría cotiza doble.

“Después del primer set sentí que tuve un buen comienzo en el segundo con el quiebre a mi favor. Pero siempre hay nervios, Coco es una gran jugadora y es un enorme desafío jugar contra ella, es difícil imponer condiciones. Me dije que tenía que luchar y jugar mi mejor tenis. Creo que fue una gran batalla. Sé que la gente quería que ganara Coco, pero intenté mantenerme enfocada, ser agresiva. ¿La final? Aryna es una jugadora increíble, jugó muy bien hoy, así que yo necesitaré jugar mejor que lo que hice hoy, mantenerme agresiva, ir por mis tiros y aprovechar las oportunidades. Quiero disfrutar esta final", declaró Rybakina en un Arthur Ashe que se vació pronto, envuelto en la frustración de un sábado que no tendrá jugadoras locales en la lucha por la consagración.

El del sábado -desde las 17 de la Argentina- será el 18° duelo entre Sabalenka y Rybakina, con ventaja de 10-7 para la bielorrusa. Este año jugaron tres veces; la kazaja se quedó con la victoria en la definición del Australian Open, y Sabalenka se impuso luego en la final de Indian Wells y en la semifinal de Miami. Un duelo de máximo voltaje sobre el cemento de Nueva York, por el último título grande de 2026.

Sabalenka, sin dejar dudas

Potente como un tren a todo vapor a veces, extrañamente vulnerable en otras ocasiones, Aryna Sabalenka ha gobernado el ranking femenino durante los últimos dos años. Dejará la cima de la clasificación semanal de la WTA el lunes próximo en manos Rybakina. Pero todavía busca aferrarse a algo que siente suyo: el US Open. Campeona de Flushing Meadows en 2024 y 2025, la bielorrusa va por el tricampeonato en el cemento de Nueva York. Se aseguró esa posibilidad en la noche del jueves, al derrotar a la local Jessica Pegula por 7-5 y 6-2, en la primera semifinal de la noche en el imponente estadio Arthur Ashe.

Por primera vez en más de medio siglo las cuatro primeras favoritas y cuatro primeras del ranking coinciden en las semifinales del abierto estadounidense, como lo hicieron en 1975 Chris Evert, Virginia Wade, Martina Navratilova y Evonne Goolagong, con victoria final para Evert; la primera vez en 17 años en todos los Grand Slams, desde Wimbledon 2009. Lógica pura con las cuatro mejores en las rondas decisivas.

Sabalenka también habló de lo que significa perder el primer puesto del ranking tras casi dos años: “Entiendo perfectamente lo difícil que es alcanzar el número 1 del mundo. Implica muchísimo trabajo, y siempre fue una de mis metas. Pero ahora mismo no hay mucho que pueda hacer al respecto: no lo hice bien a mediados de temporada. Elena se lo quedó y jugó muy bien. Solo puedo centrarme en mí misma y tratar de dar lo mejor ahora mismo para que la pelea sea muy cerrada y pueda recuperarlo. Pero sí, se siente un poco extraño. Puedes hacerlo increíble en este torneo y aún así ver cómo te arrebatan el número 1. Está bien, así es el deporte. Todo el mundo persigue a todo el mundo, y lo más importante son las pequeñas cosas, los detalles que mejoras y que te convierten en alguien mejor”.

La volea de Aryna Sabalenka para atacar a Jessica Pegula en la primera semifinal (Photo by Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CALEB BOWLIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De este modo, Sabalenka se convirtió en la primera jugadora en llegar a ocho finales consecutivas en Grand Slams sobre canchas rápidas, lo que incluye los abiertos de Australia y Estados Unidos, una marca con la que superó a nombres como Steffi Graf, Martina Hingis y Novak Djokovic. Hasta aquí, ganó cuatro de las siete finales, en Melbourne 2023 y 2024, y los últimos dos años en la Gran Manzana.