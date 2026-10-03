Lucía Muello: de no poder cargar la SUBE para ir a entrenar a lograr una medalla en los Suramericanos

Desde muy chica Lucía Muello, la revelación del boxeo argentino en los Juegos Suramericanos efectuados recientemente en Santa Fe, luchó por su autonomía absoluta; con una rebeldía productiva que mantuvo como pudo desde sus doce años, en el caliente contorno de Libertad, Merlo. Sabía que sus trabajos en panaderías, reposición en supermercados chinos o venta de “lo que sea” le permitían sobrevivir al día, pero sin garantizarle los dos objetivos que una adolescente, a esa altura, le reclama a la vida: felicidad y solvencia.

No tenía al boxeo en mente hasta que lo descubrió en el gimnasio de los Ledesma, en Merlo. Sin embargo, con el paso del tiempo, pudo deducir que ese sería su camino para realizar de sus sueños. Primero, discutió bastante con su madre, Mariana, por esta elección; aunque sus hermanas mayores la apoyaron, en un contorno familiar en donde se habla poco de papá.

Lucía Muello, boxeadora

Todo fue ordenándose y ahora, a los 19 años, Lucía acomoda su medalla de plata tal si fuese una piedra preciosa, entre su la larga cabellera azabache que hace juego con su tez mate, y expresa con mesura y mucho cuidado cada frase.

Con una reflexiva sinceridad nos dice desde su concentración en el Cenard: “Me encanta hacer algo que salga bien. Y creo que boxeo bien. Llegué a la medalla con una consigna básica en mi vida: la disciplina mata talento. Y soy la más disciplinada del mundo. Nunca me pegaron las malas experiencias de vida y siempre trato de salir adelante. Me asaltaron mal en los vagones del Ferrocarril Sarmiento el año último, robándome un valijón de indumentaria que vendía en modo particular, casa por casa. Ello me deprimió, perdí todo lo que tenía, pero salí a flote. Pocos saben lo que debemos hacer los deportistas amateurs. La selección de boxeo se entrena en cuatro turnos diferenciados y hubo oportunidades en las cuales sólo pude asistir a uno por día. ¿El motivo? No podía cargar la tarjeta SUBE para más de un viaje diario y me perdía lo mejor de las prácticas. Así de triste y así de simple. No tengo ningún tipo de beca", cuenta los obstáculos que la vida le pone por delante.

Lucía Muello, con el equipo de trabajo de la selección argentina de boxeo, en los Juegos Suramericanos

Con respecto a su participación en el Suramericano, hace el recuento: “Hice tres peleas muy buenas. Le gané a la venezolana Youly León, a la ecuatoriana María Palacios, medalla de bronce en París 2024, y perdí la final 3-2 con la brasileña Haziel Santos. Creo que gané, pero no me interesa la polémica”. Para nosotros, Muello tenía una luz de ventaja, pero la influencia de la política deportiva de Brasil en el control del boxeo olímpico forzó la decisión.

Objetivos múltiples

El boxeo argentino logró nueve medallas en Santa Fe. Ninguna de oro. Y eso tiene su precio. Ahora, se pone en marcha el certamen selectivo para los Panamericanos de boxeo de Perú 2027, a efectuarse en Puebla (México), entre el 17 y 25. ¿Habrá apoyo del ENARD para nuestros boxeadores sabiendo que la FAB no invierte un peso en ellos? ¿Habrá subvención para el pugilismo en pos de recuperar el prestigio perdido?

Lucía Muello, en el momento del vendaje

Muello quiere estar allí y representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Parece una quimera, pero con su cuerpo de 65 kg. desafía todo lo que se cruce en su camino.

“Admiro a las boxeadoras argentinas -confía Lucía-. No tomo como ejemplo a campeonas extranjeras. Me gusta Celeste Chucky Alaniz y mi compañera de equipo Florencia López, dos fenómenos. Soy argentinísima al ciento por ciento”.

No les teme a los grandes desafíos. La motivan. Y eso la hace creíble.