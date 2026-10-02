En qué canal pasan Independiente vs. Instituto por el Torneo Clausura 2026 hoy

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El encuentro entre el Rojo y la Gloria se disputa este viernes a las 19.15 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini
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Este viernes, desde las 19.15 (horario argentino), Independiente e Instituto se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 11 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Rojo se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 17 puntos, misma cantidad que Boca y Gimnasia de Mendoza, aunque ambos lo superan por diferencia de gol. Viene de ganarle por 2 a 1 a Unión, en condición de visitante, por los tantos de Santiago Montiel y Maximiliano Meza (Marcelo Estigarribia puso en ventaja parcial al Tatengue), y acumula tres partidos consecutivos sin conocer la derrota.
El equipo dirigido por Diego Flores, por su parte, es una de las grandes revelaciones en lo que va del certamen. Es el líder del Grupo A con 22 unidades producto de siete victorias, un empate y dos derrotas, y es el que más sumó entre todos los integrantes de Primera División hasta el momento. En la última jornada venció por 3 a 1 a Talleres gracias a las anotaciones de Giuliano Cerato, Fernando Alarcón y Ezequiel Unsain en contra (Alexandro Maidana descontó para la ‘T’).
Independiente vs. Instituto: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 19.15 (horario argentino) en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.44 contra los 3.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Instituto. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.03.
Posibles formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Franco Calderón, Ramiro Martino; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Iván Morales y Matías Abaldo.
- Instituto: Marcos Ledesma; Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Agustín Massaccesi; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Alex Luna, Matías Tissera y Jeremías Lázaro.
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