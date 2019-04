El debut de Maravilla Martínez como comentarista en ESPN Crédito: Captura de TV

Andrés Vázquez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2019 • 09:05

Es un personaje difícil de entender. Un innovador empedernido y multifacético. Un exboxeador escapado de las tradiciones. Mientras coquetea con su vuelta al ring, Sergio Maravilla Martínez sumó una nueva profesión a su amplio currículum mediático. Contratado por cadena internacional ESPN, tuvo su debut como comentarista en el nuevo ciclo boxístico ESPN Knock Out, que se transmite para toda Latinoamérica, junto al mexicano Julio César Chávez Jr. , con quien arregló públicamente combatir en el mes de octubre.

El ex campeón mundial superwelter y mediano del Consejo Mundial de Boxeo hizo gala de su verba florida y sus probados conocimientos boxísticos para analizar al detalle la consagración mundial en peso supermosca del mexicano Francisco "Gallo" Estrada, quien venció por puntos al tailandés Srisaket Rungvisai, en el Forum Inglewood de Los Ángeles."Me sentí muy cómodo en este nuevo rol de analista, arriba del ring todo es mucho más complicado", comentó Maravilla.

La trasmisión de la interesante cartelera fue conducida por el experimentado relator mexicano Renato Bermúdez, en compañía del prestigioso analista Salvador Rodríguez y del respetado juez internacional Fernando Barbosa en las tarjetas extraoficiales. Martinez y Chávez brindaron su experiencia como boxeadores.

Entusiasmado con su nuevo rol de analista, Maravilla no paró de aportar concepto técnicos que le sumaron claridad y color a los relatos y comentarios de los mexicanos Bermúdez y Rodríguez. Además, fiel a su estilo verborrágico, aprovechó la oportunidad de estar públicamente frente a frente con Chávez Jr. para promocionar la supuesta revancha y chicanearlo por el épico triunfo de 2012, donde le arrebató el cetro mundial mediano CMB. "Ya nos pusimos de acuerdo. No vas arrugar, mirá que de Mexico te van a echar a patadas", disparó Sergio.

"Estoy deseoso de que se haga la revancha. Nunca te he tenido miedo, me da lastima pegarte porque ya estas viejito", replicó Chávez, quien no dudó en aceptar y rubricar el pacto de pelear en el mes de octubre con un fuerte apretón de manos. Chávez Junior, quien ostenta un récord de 50 triunfos (32KO) y tres derrotas, peleó por última vez en mayo de 2017, cuando fue derrotado en las tarjetas por Saúl Canelo Álvarez.

A los 44 años, Maravilla siente y quiere volver a boxear. En su orgullo de excampeón mundial aún le duele el duro nocaut que le propinó el boricua Miguel Cotto, en 2014, y busca cicatrizar esa herida con Chávez Jr. "Si regreso al boxeo solo va a ser para pelear con Julio César Chávez Jr. El compromiso es público", comentó el quilmeño, quien tiene un foja de servicios de 51 triunfos (28 KO), 3 derrotas y dos empates.

Más allá del compromiso en televisión y las confirmaciones en redes sociales, Maravilla y Junior aún no firmaron nada para que se materialice la tan esperada revancha. "Este encuentro es un paso importante para comenzar a cerrar el combate. Después que cumpla con el compromiso que tiene firmado, en octubre peleamos", expresó ilusionado Sergio. ¿Cumplirán?

El currículum de Maravilla es extenso, pero su verdadera profesión es una: boxeador. Ni el stand up, ni la faceta de actor, ni el rol de escritor o las charlas motivacionales que brinda, superará lo que hizo arriba del ring y sus conocimientos sobre boxeo. La clase teórica que brindó en el bautismo del ciclo boxístico ESPN Knock Out estuvo a la altura de lo que le aportó al pugilismo mundial arriba del ring. Suficiente como para que no manche su grandeza con un retorno innecesario.