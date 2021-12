El deseo de Leonardo Ponzio: “Me gustaría seguir dentro de River; lo único que quiero es que me den dos entradas para ir al Monumental con mi hija”.

Leonardo Ponzio disputó este domingo su último partido como futbolista profesional de River en el Monumental. Si bien él no lo anunciará en conferencia de prensa, es un hecho que colgará los botines a fin de año.

La última función será, sin dudas, el próximo 18 de diciembre, cuando el Millonario, ganador del torneo 2021, defina la Copa de Campeones con Colón, ganador de la Copa de la Liga.

"RIVER ES SU CASA, ÉL LO SIENTE ASÍ"



Rodolfo D'Onofrio y Leonardo Ponzio, en una charla íntima, te cuentan cómo es Marcelo Gallardo puertas para adentro 🔴⚪#ConfesionesTNTSports pic.twitter.com/tJRCm0IfHP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 6, 2021

Pero antes de bajarle el telón a una carrera intachable, el capitán del equipo de Gallardo reconoció su gran deseo: “Lo único que quiero cuando me vaya de River es que me den dos entradas para ir al Monumental con mi hija”.

La afirmación la hizo durante el ciclo Confesiones, que estrenó esta medianoche TNT Sports. Allí, el capitán y el presidente saliente, Rodolfo D’Onofrio, intercambiaron vivencias, experiencias e ilusiones.

Ponzio y D'Onofrio, en una charla intimista

Marcelo Gallardo fue, obviamente, uno de los focos de la charla intimista. y confiaron cómo es puertas para adentro. “Gallardo a la hora de conducir y ante el grupo impone respeto y por dónde hay que ir. Eso se nota mucho en un entrenador como él. Y a nivel persona y en el mano a mano es el primero que se pone del lado del jugador de fútbol y eso es una liberación ”, dijo Leo. Y agregó: “River es la casa de Marcelo Gallardo. Él lo siente desde que era jugador y ahora mucho más como entrenador”.

En relación al exitoso DT, D’Onofrio opinó en sintonía: “Gallardo es muy inteligente. Tiene su carácter y tiene un respeto enorme por el límite del territorio tanto de él como el que tenemos los dirigentes. Francescoli me recomendó nunca meterme en el vestuario de los jugadores y tenía razón. Con Ramón Díaz no se cumplían mucho esos límites, pero con Gallardo sí”.

En el programa hubo espacio para contar en detalle un hecho del que trascendió muy poco: una fuerte discusión entre ambos, en la previa del Mundial de Clubes 2018.

Ponzio y D'Onofrio, protagonistas del primer envío del ciclo Confesiones, por TNT Sports

“En la discusión que tuvimos en el Mundial de Clubes de 2018, salió el ‘Tano’ de usted, presidente. Yo ahí le dije que nunca le faltaría el respeto porque puede ser mi papá. Veníamos de la euforia de Madrid y la discusión fue por un tema de premios”, confesó Ponzio, ante la sorpresa del dirigente, que fue breve: “Es que las charlas por los premios siempre se daban de una manera y tenían un estilo. Y en Al Ain me cambiaron las formas y el estilo. Y me descolocaron”. La respuesta de Leo fue entre risas: “¿Sabés cómo me estaban apretando a mí atrás?”

Acerca del cierre de su carrera, el aguerrido mediocampista evitó confirmar eso. Pero dio bastantes indicios: “Mis locuras en esta profesión fueron muchas, pero entiendo que hay un final y que se está acercando. Me vengo preparando para el día después y me gustaría estar dentro de River”.

- ¿Te imaginás en enero en la pretemporada?

- No sé, ya he hecho muchas locuras en el fútbol, pero no lo sé...



Gran mano a mano entre Rodolfo D'Onofrio y Leonardo Ponzio: ¿Seguirá el capitán? 🔴⚪#ConfesionesTNTSports pic.twitter.com/Q7YaLsq2xt — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 6, 2021

En sus primeras declaraciones después de las elecciones, que confirmaron a Jorge Brito como su sucesor en la presidencia de River, D’Onofrio destacó el legado que deja este plantel millonario: “Cuando perdimos la final con Flamengo, admiré que cuando entregaron las medallas ustedes los jugadores se la dejaron y la honraron. También cómo saludaron a los rivales y cómo Gallardo saludó al DT rival. Sentía que estaban educando y formando a la gente. Cuando se gana hay que ser humilde y cuando se pierde hay que saber perder. Y más allá de lo que ganó este plantel en este tiempo, más allá de las copas valoro la forma y la conducta. Es un ejemplo para los chicos que están en River o para cualquier persona que los ve por televisión”.

LLEGÓ EL MOMENTO DEL ADIÓS 🔴⚪



Las sensaciones de Leonardo Ponzio y Rodolfo D'Onofrio por sus últimos días en River 😢#ConfesionesTNTSports pic.twitter.com/4nGs4vBmRR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 6, 2021

Ambos tocaron un tema áspero, que tuvo a los dos como protagonistas: la bochornosa noche del gas pimienta en la Bombonera. “Algunos me reprochan que me metí a la cancha en la Bombonera el día del gas pimienta, pero lo haría de vuelta. Yo sentía que iba a ver a mis hijos y que estaban heridos”, dijo el dirigente.

Por su parte, Ponzio resumío, aun sorprendido por aquello: “Lo que pasó el día del gas pimienta es una experiencia que nunca creí que podría haber vivido en una cancha de fútbol. Uno se espera lesiones, derrotas… pero algo así, jamás”.

"YO NO ME METÍ EN LA BOMBONERA PARA MOLESTAR A LA GENTE DE BOCA"



Rodolfo D'Onofrio recuerda el día del gas pimienta en una charla mano a mano con Leonardo Ponzio 🚨#ConfesionesTNTSports pic.twitter.com/7rVTdZRZX8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 6, 2021

En la extensa charla, que formó parte del primer envío del ciclo Confesiones, que emitirá TNT Sports a partir de 2022, D’Onofrio contó qué será de su vida una vez que deje la presidencia del club de sus amores: “A partir de ahora a River no lo quiero molestar. Le quiero dar libertad absoluta a los que llegan. Si voy a estar a disposición por si me necesitan. Sí me gustaría ayudar en la parte social y en la fundación ya que me gusta comprometerme con la gente. No me imagino en una reposera tomando sol”.