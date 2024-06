Mike Tyson y Jake Paul ya tienen fecha para su esperado combate

Escuchar

La esperada pelea entre Mike Tyson y Jake Paul finalmente se realizará el 15 de noviembre en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, según anunciaron este viernes los promotores, después de que el combate -que debía realizarse el 20 de julio- se aplazara debido a un reciente brote de úlcera del excampeón mundial de los pesos pesados. Los médicos habían recomendado a Tyson, de 57 años, que realizara un entrenamiento ligero mínimo durante las próximas semanas mientras se recuperaba antes de volver a entrenar a tope sin limitaciones.

”Hemos tenido que posponer la pelea, pero reanudaré los entrenamientos en breve”, dijo Tyson. “Aunque tenemos una nueva fecha, el resultado será el mismo independientemente de cuándo peleemos. Jake Paul será noqueado”, se envalentó Iron Mike, que tiene un récord de 50-6 con 44 nocauts. Uno de los pesos pesados más temidos de la historia, Tyson no disputa un combate profesional desde 2005. Solo realizó una exhibición frente a Roy Jones Jr. en 2020.

Tyson y Paul, cara a cara KENA BETANCUR - AFP

Paul, un youtuber convertido en boxeador, es 30 años más joven que él y tiene un récord de boxeo de 9-1. El AT&T Stadium de Arlington, en Texas, sede del equipo de la NFL Dallas Cowboys, cuenta con 80.000 localidades.

El combate fue pospuesto hace una semana debido a la indisposición de Tyson, que presentó mareos y malestares a bordo de un avión en el que viajaba de Miami a Los Ángeles. Su vuelo fue recibido por personal de apoyo para darle primeros auxilios. El equipo del excampeón de los pesados atribuyó el episodio a un problema de úlceras.

Las entradas ya adquiridas para la pelea en el estadio de los Cowboys de Dallas serán válidas en la nueva fecha del combate, indicaron los promotores.

Mike Tyson tuvo un problema de úlceras que obligó a aplazar el combate KENA BETANCUR - AFP

Paul, de 27 años, es una estrella de YouTube que se ha forjado una carrera premiada en el boxeo, principalmente enfrentándose a exponentes de las artes marciales mixtas, y a boxeadores eventuales.

“Apoyo completamente que se posponga el evento para que Mike Tyson no tenga excusas en la noche del combate”, dijo Paul. “Mis fanáticos saben que no quiero enfrentarme a Iron Mike de ninguna otra manera que no sea en su mejor forma, pero que no haya dudas: Cuando él suba al cuadrilátero conmigo, yo estaré preparado para hacerme con la victoria en un cierre sensacional”.

