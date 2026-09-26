Murió Arturo “Lobito” Torres, un boxeador mexicano que se había desvanecido sobre el ring tras perder una pelea

Una trágica noticia enluta el mundo del boxeo. Este sábado se confirmó la muerte del mexicano Arturo “Lobito” Torres, un púgil que permanecía desde hacía una semana internado en coma luego de haberse desvanecido sobre el ring, tras perder la pelea frente a Gilberto García, en Baja California, Mexicali, de donde era oriundo.

El hecho ocurrió sábado 19 de septiembre, cuando a los 2 minutos y 31 segundos del séptimo asalto, el referí, Jaime Ortiz, decretó que el castigo que estaba sufriendo Torres era demasiado. La decisión coincidió con la del rincón del propio boxeador, encabezado por su padre, que arrojó la toalla para marcar el fin de la contienda. El árbitro abrazó a Torres, pero este se desplomó y comenzó a convulsionar.

Así Se Desvanecía El Boxeador Mexiano Lobito Torres

Inmediatamente subieron al ring las autoridades médicas, que decidieron el traslado de Torres a un hospital, donde fue sedado y puesto en coma hasta que finalmente falleció este sábado, a los 26 años.

Torres había debutado como boxeador profesional en 2018 y desde entonces había efectuado 24 combates, con 15 triunfos y 6 derrotas y tres empates. El de la noche de la tragedia había sido el primer traspié antes del límite.

Arturo "Lobito" Torres, boxeador mexicano que murió tras permanecer en coma una semana; se había descompensado sobre el ring luego de perder una pelea

Su hermano, Ángel, había contado en los días previos cómo se había desarrollado todo desde que se descompensó sobre el ring. “Se estaba convulsionando arriba del ring, en todo el traslado iba inconsciente, después lo pusieron en coma inducido”, explicó el hermano del Lobito, que explicó que había sido sometido a una operación. “Salió bien, la operación salió todo un éxito, estará un par de días dormido, no porque no pueda despertar si no para evitar que se esfuerce en hacer algo y se lastime sólo”, dijo entonces. Lamentablemente, Torres nunca despertó y murió este sábado en el hospital.