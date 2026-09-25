Franco Colapinto en la Fórmula 1, EN VIVO: la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, minuto a minuto

El mejor tiempo del argentino fue de 1.45.479 y mejoró la producción de la primera sesión, que fue de 1:47.523. El pilarense, que quedó a 2.132 segundos del líder, mostró cierta resignación. “Dimos un pasito con el auto, pero no me siento muy cómodo, falta, hay que entender un poco el por qué, no estoy muy consistente del todo como en otras carreras. Me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva. El objetivo es la Q3 y sacar puntos”, sostuvo.

Franco Colapinto, en un circuito diferente ANDREJ ISAKOVIC - AFP