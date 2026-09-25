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Franco Colapinto en la Fórmula 1, EN VIVO: la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán, minuto a minuto

El piloto argentino busca con su Alpine el mejor lugar para la largada de este sábado en Bakú, un circuito con múltiples contratiempos

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Franco Colapinto, al mando del Alpine, a todo ritmo en BakúBryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Largaron

Ahora sí: arranca la acción en Bakú. Se desarrolla la clasificación rumbo a la carrera de este sábado, toda una curiosidad.

Hay demora

Se demora el inicio de la clasificación, prevista para las 9. Hay detalles por resolver. El viento, un protagonista esperado en la carrera.

Colapinto, en el top ten

La tercera y última práctica, este viernes, mostró una mejoría de Colapinto, que finalizó con el décimo mejor tiempo, 1m45s592, a 1s670 de la punta. El más rápido fue Max Verstappen, con 1m43s922. El segundo (a 0s099) fue George Russell, de Mercedes, mientras que Lewis Hamilton quedó tercero, a 0s111.

El circuito

El circuito callejero es un trazado urbano rápido y peligroso que combina una recta principal larga con zonas estrechas. Mide 6,003 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los más largos del calendario. Tiene 20 curvas y muchas de ellas en ángulo recto. La recta principal de este circuito es una de las más extremas. Desde la salida de la curva 16 hasta la frenada de la curva 1 hay unos 2,2 kilómetros recorridos casi a fondo, permitiendo velocidades máximas superiores a los 340 km/h y posibilidades de rebufo.

La televisación

La clasificación será transmitida por Fox Sports y también se puede seguir por plataformas de cableoperadores y televisión satelital, como Flow y DGO. Además, por Disney+.

Russell, el más rápido

Mercedes fue determinante en el cierre de la segunda práctica. George Russell quedó como líder y su mejor tiempo fue 1:43.347. Lo siguió Antonelli, a 0.552.

George Russell fue el más veloz
George Russell fue el más velozDarko Bandic - AP

El contexto

En el Gran Premio de Azerbaiyán todo se adelanta un día. La carrera es el sábado, en lugar del domingo. La decisión no tiene que ver con una modificación deportiva ni con las condiciones del circuito. El cambio responde a una fecha especial del calendario de Azerbaiyán: el Día del Recuerdo, que se conmemora cada 27 de septiembre. En esa fecha, pero de 2020, comenzó la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj. En homenaje a las personas fallecidas durante el conflicto, el Gobierno estableció el día 27 como feriado.

Mucho enojo

El mejor tiempo del argentino fue de 1.45.479 y mejoró la producción de la primera sesión, que fue de 1:47.523. El pilarense, que quedó a 2.132 segundos del líder, mostró cierta resignación. “Dimos un pasito con el auto, pero no me siento muy cómodo, falta, hay que entender un poco el por qué, no estoy muy consistente del todo como en otras carreras. Me está costando extraer todo de los frenajes y de las entradas de curva. El objetivo es la Q3 y sacar puntos”, sostuvo.

Franco Colapinto, en un circuito diferente
Franco Colapinto, en un circuito diferenteANDREJ ISAKOVIC - AFP

Lo que pasó

El argentino terminó 11° en el circuito callejero de Bakú, en la carrera desarrollada este jueves, durante la segunda práctica libre. Mejoró el puesto 18° que logró en el primer entrenamiento, también desarrollado este jueves.

Bienvenidos a la carrera en vivo

Franco Colapinto, al volante de Alpine, busca un buen resultado en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que se desarrolla este viernes, desde las 9, debido a una modificación en el cronograma. Todo lo que pase, minuto a minuto.

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