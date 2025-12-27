Naoya Inoue volvió a ganar sin noquear, pero sigue siendo invencible

Arabia Saudita sigue apoderándose de las grandes carteleras de boxeo. Esta vez le tocó al que para muchos es el mejor pugilista libra por libra del momento, Naoya Inoue. En el Mohammed Abdo Arena, de Riad, el Monstruo Japonés, superó al mexicano Alan Picasso, volvió a terminar un año como campeón y sigue siendo imbatible para el resto de los mortales. Sin embargo, un llamado de atención para los exigentes: por segunda pelea consecutiva no pudo noquear. En la velada denominada The Ring V, La Noche del Samurai, Inoue arrasó en las tarjetas de los jueces, que lo vieron ganar por 119-109, 120-108 y 117-111. Así, conserva el título unificado del peso supergallo, con los cinturones de las cuatro organizaciones más prestigiosas en su poder (AMB, CMB, FIB y OMB).

Naoya Inoue, con todos los cinturones del peso supergallo en su poder FAYEZ NURELDINE� - AFP�

Pero el primer disconforme con lo producido fue el propio Inoue. “No fue suficiente, debería haberlo hecho mejor”, explicó el campeón, que volvió a completar doce asaltos por segundo combate consecutivo, algo inédito en su carrera profesional: en su última aparición, en septiembre, en Nagoya, había vencido por puntos a Murodjon Akhmadaliev.

Inoue, de 32 años, llega a su triunfo número 32, de los cuales 27 fueron antes del límite. Picasso, que perdió su invicto de 32 peleas, desarrolló una estrategia de resguardarse para intentar contragolpear, pero fue infructuoso: el japonés gobernó el combate de principio a fin gracias a la presión.

“La verdad es que estoy cansado. No tanto por las cuatro peleas que tuve este año, sino por lo duro que he tenido que trabajar para ellas”, declaró Inoue tras el combate y agregó: “Sin faltar el respeto a Picasso, me hubiera gustado demostrar de manera más clara la diferencia que hay entre nosotros y haberlo derribado. No cumplí las expectativas”.

Los fanáticos esperan un súperchoque con su compatriota Junto Nakatani, que participó de la velada con un triunfo por puntos ante el mexicano Sebastián Hernández Ryes (20-1, 18KO). Nakatani también está invicto en 31 combates, 24 de ellos antes del límite. Un duelo Inoue-Nakatani en Tokio -¿o se verán en Riad?- cobra forma después de esta velada.

Junto Nakatani también participó de la velada de Inoue con un triunfo ante Sebastián Hernández Reyes; ahora, todos esperan el duelo entre ambos japoneses AP�

¿Se dará en el corto plazo? Inoue abrió una puerta, pero no se apresura: “Ambos tuvimos una muy buena victoria esta noche. De cara al próximo año decidiremos qué hacer. Para los aficionados japoneses, pueden esperar algo muy bueno”, afirmó el campeón.