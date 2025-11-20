Pumita Martínez, en la cuenta regresiva: una camiseta de Riquelme para el jeque, dieta rigurosa y autoridades sospechosas

Ni para los boxeadores ni para los periodistas resulta práctico poder explicar las horas previas, tan trascendentales como incómodas de esta gran velada boxística que se desarrollará en Riad, Arabia Saudita, en un ámbito especial; donde todo parece trastocarse casi como si las cosas funcionasen al revés; desde los horarios que enlazarán la noche y la mañana de dos continentes -América y Asia- hasta la saturación incipiente que comienza a percibirse en los distintos campeones que se encuentran entre túnicas blancas y edificios inimaginables construidos a “cinco minutos del desierto”.

¿Como cambia la vida y el metabolismo del bonaerense Fernando “Pumita” Martinez que peleará con el norteamericano Jesse Bam Rodriguez a las 3 de la mañana de Riad, afrontando experiencias desconocidas en su carrera? ¿Como está su ánimo, su alimentación y su cuerpo para registrar los 52,167 kg del límite de la categoría supermosca, en el pesaje que se llevará cabo este viernes a las 15 de Argentina?

El afiche del combate entre Pumita Martínez y Jesse Bam Rodríguez

El dinero pesado del petróleo y las cotizaciones bursátiles de los gasoductos de esta región manejan todo a su antojo. Y ahora lo hacen con su juguete favorito: el boxeo. El jeque local Turki Alalshik, fusionado con una serie de promotores muy fuertes pero dependientes de su opulencia, son los causantes de todo esto. Y las bolsas suculentas que pagan a sus deportistas contratados los condicionan totalmente.

“Fernandito está rabioso y un poco de ira no le vendrá mal para esta ocasión”. Así definió Rodrigo Calabrese, ante el llamado de LA NACION, el estado emocional de su pupilo, Fernando Pumita Martínez, único campeón mundial absoluto de nuestro país, quién vivirá un capítulo tan valioso como extraño: subirá al ring a las 3 de la mañana del domingo en Riad; es decir, a las 21 del sábado en Argentina.

Fernando "Pumita" Martínez

Su pelea unificatoria por el mundial supermosca (CMB–AMB–FIB) ante el invicto estadounidense Jesse Bam Rodriguez, uno de los pugilistas más protegidos y excesivamente dimensionado por la industria del boxeo, constituye un foco de atracción para los expertos en este tema. En todo el mundo. Quizás, mucho más que en Argentina.

Martínez no habla ya con la prensa. Ni personal ni telefónicamente. Llegó hace mas de una semana a Arabia y está encerrado en su habitación equipada con cocina y comedor. Calabrese nos dijo: “Prepara sus comidas y elige los alimentos en el supermercado. Recién hoy han llegado una quincena de compatriotas, y esto lo puso bien. Dirigentes de Boca Juniors –equipo del que Martínez es fanático- trajeron una camiseta firmada por su presidente, Juan Román Riquelme, y dedicada para Turki, apasionado del fútbol. Eso quizás nos acerque más a él”.

Martínez colabora más que Rodriguez, en la promoción del combate asistiendo a los entrenamientos públicos y las entrevistas pactadas con la aplicación DAZN, que emitirá la velada a partir de las 17 horas, previo pago de 25 dólares.

Pelear a las 3 am

Al respecto, Calabrese le dijo a LA NACION: “Estamos a 700 gramos del límite de la categoría. Es excelente, trabajará liviano para conseguir transpiración. Casi nada de agua, algo de mate, algo de atún, algún huevo y a esperar. Es el peor momento en el carácter del boxeador. Luego del pesaje, comienza la rehidratación: pan blanco, miel y banana. Bebidas en base a suero liquido saborizado y arroz con algo de carne y pollo. ¿La noche de la pelea? Cenaremos algo tipo 8 de la noche y llegaremos tres horas antes al estadio. Fernando es trasnochador y eso lo favorecerá. Una buena siesta será productiva el día del combate. No hay más misterios".

Autoridades inesperadas y ¿sospechosas?

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo y Gilberto Mendoza, titular de la Asociación Mundial, confirmaron a LA NACION las autoridades para el cotejo. El estadounidense Edward Collantes será el árbitro del match. Causó asombro su designación por recientes contratiempos con la Comisión Atlética de California. ¿Es confiable? No. Los jurados serán: Gerry Martinez, de Puerto Rico, Jean Robert Laine, de Francia, y Pavel Hynek, de República Checa. Sus trayectorias no tienen la reputación necesaria para un match de esta jerarquía. Y este es un gran riesgo a correr y se supo desde un principio. No sorprende a nadie.