La lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni reservó a 55 futbolistas de cara a la Copa del Mundo; hay 12 del fútbol local, de los cuales tres estarían casi confirmados para la nómina de 26
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Lionel Scaloni tendría confirmados a 23 de los 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026. Los tres cupos vacantes para la lista definitiva decantarán de una nómina preliminar que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya publicó, con algunos nombres que pican en punta por rendimiento, polifuncionalidad o gusto del propio entrenador.
En la Copa del Mundo solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el certamen. Si el afectado es un arquero podrá ser sustituido por otro de la lista provisional, también en caso de lesión o enfermedad grave, en cualquier momento de la fase final.
La base que viajará a Estados Unidos, está. Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres arqueros. Después hay tres que deberán estar atentos por cualquier imprevisto: Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y Santiago Beltrán (River). El ‘1′ del Millonario, de presente inmejorable desde que comenzó el 2026, es la gran sorpresa.
En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, que no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha: se espera llegue con lo justo a la Copa del Mundo.
El suplente de Tagliafico en el lateral izquierdo no está claro. Marcos Acuña recuperó terreno y todo parece indicar que volverá a jugar un Mundial. “Marcos ha vuelto a jugar. Tiene esa suerte de que lo conocemos y por eso se ha ganado la convocatoria”, argumentó Scaloni en la última doble fecha FIFA. Marcos Senesi y Facundo Medina, centrales zurdos de Bournemouth y Lens, respectivamente, también sueñan con ser citados. En la lista de 55, con menos chances, también aparecen Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union SG), Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella (River), Lautaro Di Lollo (Boca), Gabriel Rojas (Racing) y Zaid Romero (Getafe).
La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. Valentín Barco, ex-Boca, también iría como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. “Lo está haciendo muy bien de volante. Que esté en una lista da la ventaja de saber que puede jugar de lateral por izquierda, pero sabemos que hoy no es su posición“, afirmó el entrenador.
La sorpresa podría llegar a ser Máximo Perrone, que tuvo una gran temporada en Como 1907. Sino, un histórico como Giovani Lo Celso podría reaparecer. El resto de los reservados son Guido Rodríguez (Valencia), Aníbal Moreno (River), Milton Delgado y Tomás Aranda (Boca), Alan Varela (Porto), Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y Emiliano Buendía (Aston Villa).
En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son indiscutibles, salvo alguna cuestión extraordinaria; mientras que José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en Norteamérica por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni podrían sumarse, pero a día de hoy están más afuera que adentro de la nómina. El futbolista de Benfica, además, recibió una sanción de la UEFA, luego ampliada por la FIFA, por conducta discriminatoria. De estar, se perderá los primeros dos partidos.
En la zona ofensiva también aparecen en la lista preliminar Alejandro Garnacho (Chelsea), Matías Soulé (Roma), Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Girona), Santiago Castro (Bolonia) y Mateo Pellegrino (Parma). Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arquero
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing
- Santiago Beltran - River
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Lautaro Di Lollo - Boca
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing
- Máximo Perrone - Como 1907
- Leandro Paredes - Boca
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River
- Milton Delgado - Boca
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás Paz - Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bolonia
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
*En negrita, los que están casi confirmados para la lista definitiva.
*En cursiva, los que pelean fuertemente para ser citados al Mundial.
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