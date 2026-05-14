La lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni tendría confirmados a 23 de los 26 convocados de la selección argentina para el Mundial 2026. Los tres cupos vacantes para la lista definitiva decantarán de una nómina preliminar que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya publicó, con algunos nombres que pican en punta por rendimiento, polifuncionalidad o gusto del propio entrenador.

En la Copa del Mundo solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el certamen. Si el afectado es un arquero podrá ser sustituido por otro de la lista provisional, también en caso de lesión o enfermedad grave, en cualquier momento de la fase final.

La base que viajará a Estados Unidos, está. Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso serán los tres arqueros. Después hay tres que deberán estar atentos por cualquier imprevisto: Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y Santiago Beltrán (River). El ‘1′ del Millonario, de presente inmejorable desde que comenzó el 2026, es la gran sorpresa.

En la última línea, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo y la confianza del cuerpo técnico al igual que Cristian ‘Cuti’ Romero, que no jugará con Tottenham en lo que resta de la temporada por una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha: se espera llegue con lo justo a la Copa del Mundo.

El suplente de Tagliafico en el lateral izquierdo no está claro. Marcos Acuña recuperó terreno y todo parece indicar que volverá a jugar un Mundial. “Marcos ha vuelto a jugar. Tiene esa suerte de que lo conocemos y por eso se ha ganado la convocatoria”, argumentó Scaloni en la última doble fecha FIFA. Marcos Senesi y Facundo Medina, centrales zurdos de Bournemouth y Lens, respectivamente, también sueñan con ser citados. En la lista de 55, con menos chances, también aparecen Agustín Giay (Palmeiras), Nicolás Capaldo (Hamburgo), Kevin Mac Allister (Union SG), Lucas Martínez Quarta y Germán Pezzella (River), Lautaro Di Lollo (Boca), Gabriel Rojas (Racing) y Zaid Romero (Getafe).

Nicolás Capaldo juega de central por derecha en una línea de 5; suele ser capitán de Hamburgo Prensa Hamburgo

La mitad de la cancha tiene a referentes como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes, a los que se les suma Thiago Almada y Nico Paz. Valentín Barco, ex-Boca, también iría como mediocampista, rol que ocupa actualmente en Racing de Estrasburgo. “Lo está haciendo muy bien de volante. Que esté en una lista da la ventaja de saber que puede jugar de lateral por izquierda, pero sabemos que hoy no es su posición“, afirmó el entrenador.

La sorpresa podría llegar a ser Máximo Perrone, que tuvo una gran temporada en Como 1907. Sino, un histórico como Giovani Lo Celso podría reaparecer. El resto de los reservados son Guido Rodríguez (Valencia), Aníbal Moreno (River), Milton Delgado y Tomás Aranda (Boca), Alan Varela (Porto), Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) y Emiliano Buendía (Aston Villa).

Milton Delgado, Leandro Paredes y Tomás Aranda; los dueños del mediocampo de Boca fueron reservados por Scaloni Prensa Boca

En ataque, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi son indiscutibles, salvo alguna cuestión extraordinaria; mientras que José Manuel ‘Flaco’ López tiene un pie en Norteamérica por la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni podrían sumarse, pero a día de hoy están más afuera que adentro de la nómina. El futbolista de Benfica, además, recibió una sanción de la UEFA, luego ampliada por la FIFA, por conducta discriminatoria. De estar, se perderá los primeros dos partidos.

En la zona ofensiva también aparecen en la lista preliminar Alejandro Garnacho (Chelsea), Matías Soulé (Roma), Claudio ‘Diablito’ Echeverri (Girona), Santiago Castro (Bolonia) y Mateo Pellegrino (Parma). Por último, el factor de la polifuncionalidad resulta vital para un Mundial y, en ese contexto, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, tienen una clara ventaja por su capacidad de ocupar varios roles, una virtud que el cuerpo técnico valora profundamente.

Matías Soulé, uno de los más pedidos por los hinchas en el último tiempo, está preconvocado Image Photo Agency - Getty Images Europe

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arquero

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltran - River

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Lautaro Di Lollo - Boca

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing

Máximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River

Milton Delgado - Boca

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás Paz - Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bolonia

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma

*En negrita, los que están casi confirmados para la lista definitiva.

*En cursiva, los que pelean fuertemente para ser citados al Mundial.