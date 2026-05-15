Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este viernes continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Roma, el quinto certamen de esta categoría en lo que va de la temporada masculina y el sexto en la femenina. Se disputan los partidos de semifinales del certamen masculino. En la Argentina, todos los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

La jornada comienza a las 10.30 con el enfrentamiento entre el noruego Casper Ruud y el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi, en un enfrentamiento que se dará por primera vez en el circuito profesional. Luego, a las 14, el italiano Jannik Sinner, N° 1 del ranking ATP y ganador de todos los Masters 1000 que se disputaron en lo que va del 2026, se cruza con el ruso Daniil Medvedev, en un mano a mano que tiene al italiano como dominador con nueve triunfos a siete.

Luciano Darderi nació en la Argentina pero representa a Italia; quiere llegar a su primera final de Masters 1000 ANDREAS SOLARO - AFP

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.

Cómo ver online el Masters 1000 de Roma 2026

El Masters 1000 de Roma 2026 se extiende hasta el domingo 17 de mayo en el Foro Itálico. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Roma

Rafael Nadal (España) - 10 títulos

Rafael Nadal es el máximo ganador de la historia del Masters 1000 de Roma con 10 títulos Alessandra Tarantino - AP

Novak Djokovic (Serbia) - Seis

Thomas Muster (Austria) - Tres

Ilie Nastase (Rumania), Björn Borg (Suecia), Vitas Gerulaitis (Estados Unidos), Andrés Gómez (Ecuador), Ivan Lendl (Checoslovaquia), Jim Courier (Estados Unidos) y Alexander Zverev (Alemania) - Dos

Máximas ganadoras del Masters 1000 de Roma