River Boxing Team: el auge del boxeo en tiempos de crisis futbolística

Todo el poderío del club Atlético River Plate, sacudido por su crisis futbolística, “desembarcará” esta noche con todas sus fuerzas pugilísticas -oficiando como promotor- en el estadio de la Federación Argentina de Box.

El legendario River Plate exhibirá hoy la distinción otorgada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por sus 102 años de vigencia en este deporte. Cifras sin precedentes en Latinoamérica.

Desde hace más de una década, River Boxing Team revitalizó y modernizó su gimnasio boxístico -sito en los salones interiores del estadio Monumental- en modo asombroso. Con la realización de múltiples festivales, amateurs y profesionales, el recordado Jorge Horacio Brito, inculcó a sus hijos Jorge Pablo –expresidente de la institución- y Mateo, su devoción por el pugilismo. Y ellos, a su vez, designaron al exboxeador costarricense Charly Rodríguez como asesor técnico del club, con resultados óptimos: muchos practicantes, entusiasmo y un plantel de figuras interesantes como Mariano Pérez, campeón argentino liviano junior, y el invicto Nahuel Espíndola, considerados favoritos en sus pleitos ante Alexis Cornejo y Diego Borda, respectivamente, en la velada que televisará TyC Sports, hoy, a partir de las 23.

El regreso de River al primer plano pugilístico amerita un revisionismo fidedigno que muy pocos recuerdan.

Presidentes y jueces

El doctor Leopoldo Bard, uno de los fundadores y primer presidente de River (1901-1909), no sólo practicó el noble arte; también fue referí de peleas románticas e inolvidables. Bard fue única autoridad en el combate aficionado en el cual el notable compositor de tango Cátulo Castillo perdía por amplio margen con el español Luis Rayo, en 1922, en el club Policial de Buenos Aires.

David Pintado, prestigioso otorrinolaringólogo porteño, y presidente de River desde 1997 hasta 2001, fue juez profesional de la Comisión Municipal de Box. Trabajo en combates realizados en el Luna Park. Se caracterizó, además, por perfeccionar una técnica de corrección en las lesiones del tabique nasal del boxeador.

David Pintado, expresidente de River, otorrinolaringólogo y juez de boxeo LA NACION

Acción desde 1924 a 2026

Según los archivos de notables historiadores como José Cardona, Roberto Mezzadra, Simón Bronenberg, Raúl Castelli y Julio Ernesto Vila, la primera velada profesional en River Plate se llevó a cabo el 9 de febrero de 1924, a semanas de la inauguración del extinto estadio de Alvear y Tagle. En la pelea central, Alejandro Trías noqueó en dos rounds a Vicente Olivieri.

Aquel estadio fue, junto con el célebre Parque Romano y la cancha de Sportivo Barracas, el recinto con mayor capacidad en Capital por entonces y la sede de los máximos combates desde los años 20 hasta iniciados los 30, previo a la inauguración del Luna Park, en 1932.

Afiche del combate entre Justo Suárez y el español Luis Rayo, en 1929, en River Plate

Allí se llevó a cabo el primer gran clásico del boxeo nacional, la victoria de Justo Suárez, El torito de Mataderos, sobre Julio Mocoroa en 1930 ante una multitud; y allí peleó también Luis Ángel Firpo ante el italiano Erminio Spalla, en 1924. Decenas de púgiles de gran categoría, como el italiano Michele Bonaglia y el cubano Kid Charol, boxearon en ese estadio.

El príncipe Eduardo de Gales (luego rey Eduardo VIII) asistió el 7 de marzo de 1931, en River, al match entre Justo Suárez y el chileno Estanislao Loayza, que motivó la asistencia del presidente argentino José Félix Uriburu. Por primera vez en la historia de nuestro país, un primer mandatario presenciaba un match de boxeo.

Con el auge del Luna Park la actividad fue transformándose. Y con la creación del estadio Monumental, solían presentarse veladas amateurs dominicales y vespertinas al término del partido de fútbol.

Los expresidentes de River Jorge Brito y Rodolfo D'Onofrio flanquean a una gloria del club, Norberto Alonso, durante una velada boxística en el club millonario @riverplateboxingteam

El ring intacto

El 26 de junio último, el River Boxing Team promovió en sus instalaciones, con Enzo Francescoli y Ariel Ortega sentados en la primera fila del ring-side, su más reciente festival. Y allí, uno de sus representantes, el marplatense Lucas Bastida, doblegó al colombiano Álvaro Moreno, renovando estadísticas que tienen mas de un siglo de historia.

El boxeo debe inyectarle al Mundo River toda la energía positiva que hace días se escapó cuando nadie lo pensaba.