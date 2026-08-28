Martín Scelzo con LA NACION: su mirada del scrum, lo que extraña de jugar y por qué no le gusta el rugby actual

El rugby lo apasiona tanto como la cocina. Era frecuente su presencia en la parrilla para los asados de los Pumas, una tradición que continúa en cada semana previa a un test match. Cuando el cuerpo le dijo basta, colgó los botines y abrió su restaurante El Gaucho, en Clermont-Ferrand, la ciudad que lo cobijó durante siete temporadas en su carrera profesional. “A veces es cansador, me lleva mucho tiempo psicológica y físicamente. Pero me gusta. Sigo discutiendo de rugby con la gente. Clermont es una ciudad de rugby”, cuenta Martín Scelzo, en un mano a mano con LA NACION.

La charla de más de una hora se da en un café en San Telmo. El hombre de 50 años conserva la barba tupida de su última etapa como jugador. La estampa fornida es la de un exjugador de infinitas batallas. Ya pasaron 14 temporadas desde su retiro. Hace una larga pausa y reflexiona ante la pregunta sobre lo que más añora de su etapa de jugador. “Extraño los dolores, el ritmo de los entrenamientos… pero lo que más me hace falta es la adrenalina del vestuario. El momento previo a salir a la cancha, los olores, los ruidos, el pasillo antes de entrar a un estadio, ya sea en los Pumas, en Hindú o en Banco Hipotecario. Eso es lo que más siento que me falta”.

-¿Te costó el retiro?

-No, porque lo decidí yo. El cuerpo no me daba más y la cabeza tampoco. Yo había firmado por dos años en Agen y en diciembre me senté con el presidente y le dije: “No puedo más, no soy yo mismo”. Llegamos a un acuerdo entre los dos y terminamos. Ya no podía seguir. Yo estaba bien preparado físicamente, venía de jugar el Mundial de Nueva Zelanda. Tenía 36 años, pero ya había cumplido mi camino en el rugby. Puede ser que haya sido que ya no iba a seguir en los Pumas… Cuando tenés chicos de 20 que te pasan al lado y no estas ni cerca, te das cuenta que no da para más. Encima, el rugby en 2011 ya empezaba a cambiar, era más físico. Cuando jugaba un partido a los 20 años, el martes ya estaba 100 por ciento recuperado. A los 36, llegaba al viernes cansado y el sábado tenía que jugar. No te llegabas a recuperar que ya estabas jugando de vuelta.

Martín Scelzo, a 14 años de su retiro: "El cuerpo no me daba más y la cabeza tampoco" Hernan Zenteno - La Nacion

-¿De los Pumas ya sabías que el Mundial 2011 era lo último?

-Sí. Había hablado con Tati Phelan y le dije que era lo último. Lo tenía decidido en mi cabeza. Me fui en paz.

-¿No volviste a estar vinculado con el rugby?

-Estuve como entrenador de rugby femenino apenas terminé. Fue muy divertido. Estuve tres años, pero mi trabajo me llevó a alejarme completamente. Hace 10 años, el rugby femenino no tenía el reconocimiento de hoy. En Francia creció mucho y obligaron a todos los equipos del Top 14 a tener rugby femenino. En un momento tenía muchas más responsabilidades, teníamos que entrenar todos los días, los viajes eran más lejos y con mi trabajo era imposible. No era bueno porque no podía estar al 100 por ciento.

-¿Nunca te picó el bicho de ser entrenador full time?

-No. Me hubiese gustado y todavía me gustaría ser consultante de scrum. Trabajar con la formación. Pero también tenés que dedicarle mucho y un restaurante te saca mucho tiempo.

Martín Scelzo alza los brazos y festeja con el capitán Felipe Contepomi, en un triunfo vital ante Escocia

Martín Scelzo tiene un palmarés notable. Una de las carreras argentinas más prestigiosas. Se consagró campeón de la URBA y del Nacional de Clubes con Hindú, luego de nacer en Banco Hipotecario. Ganó la Copa de Europa con Northampton Saints y el Top 14 con el Clermont, en los años más competitivos del club, un habitué en las instancias finales. Es el único pilar de los Pumas en disputar cuatro copas del mundo, incluido el tercer puesto en Francia 2007. La primera línea Roncero-Ledesma-Scelzo salía de memoria.

Físicamente imponente, potente para portar la pelota y firme en el scrum, se ubica entre los grandes primeras líneas de la historia de los Pumas. Hoy se encuentra en Argentina en su rol de padre: su hijo Juan Martín debutó ante los Springboks el 15 de agosto. Sonríe cuando rememora el momento en que se enteró: “Me sorprendió mucho. Un día me dijo de hacer videollamada conmigo y con su madre. Él estaba con su novia. ¡Sentía que nos iba a decir que íbamos a ser abuelos! Yo transpiraba… Nos dijo que estaba convocado para los Pumas. Yo soy muy parco, no me gusta expresarme mucho. Lo felicité. La madre estaba saltando. Juan me dijo: «¿No te vas a alegrar?». Le respondí: «sí, pero tenés que saber que ahora se viene lo más duro. Esto recién empieza». Yo por dentro estaba realmente feliz por él. Lo quiso mucho, eso me dio mucha felicidad. El nació y se crió en Francia, pero siempre quiso jugar en los Pumas. Trabajó muy duro”.

Martín Scelzo celebra con su hijo Juan Martín -hoy en los Pumas- un éxito ante Inglaterra

-¿Qué te generó verlo jugar en Vélez?

-Mucha emoción. Yo entré con él a esa cancha. Le dije que la dinastía continuó gracias a él, casi 30 años después. Fue muy fuerte. Entré con él cuándo le ganamos a Francia (2010), fue mi partido número 50 con los Pumas. Ver a tu hijo cantar el himno representando al país… uf. El himno me emociona siempre, con cualquier deporte. Me sale a flor de piel. No puedo controlarlo y encima ver a mi hijo ahí defendiendo al país en el deporte que más amás…

-¿Cómo viste la evolución del rugby desde tu retiro?

-El rugby cambió muchísimo. En lo atlético, en las capacidades técnicas y el estudio. Lo veo con mi hijo: tienen todo a su alcance. No se tienen que preocupar por nada, sólo en jugar. Tienen todas las cosas que nosotros no teníamos. Por eso el rugby es mucho más rápido, más fuerte y más violento en el buen sentido. Antes era violento, sí, porque encontrabas un tipo como yo de 130 kilos contra otro igual. Pero nunca nos encontrábamos con un wing. Hoy por hoy son casi todos iguales y corren todos iguales. Pero están preparados para eso. La evolución en los últimos 15 años fue terrible. Un día lo fui a ver a Juan Martín a un entrenamiento en París, se bañó en diez minutos y fuimos a tomar un café. Se puso a ver el teléfono, le dije que lo deje, que estaba hablando con él, y me respondió que estaba hablando con el club, analizando los lines del entrenamiento. Tenía todo el entrenamiento ahí y qué era lo que tenía que mejorar y que ajustar. No lo podía creer.

-¿Te gusta el rugby actual?

-No, no me gusta. Me divierto más viendo el rugby femenino que el masculino. De entrada, me parece horrible el tema del TMO. En su momento estaba la herramienta para ver si era try o no. Hoy te anulan un try volviendo diez fases para atrás. ¡Una locura! Si se equivocaban por una jugada de diez fases atrás nadie decía nada. Cuando jugábamos, el árbitro se tiraba de cabeza entre nosotros para mirar si era try o no. Hoy dudan muchísimo, piden video y no se ponen de acuerdo, o revisan otras cosas. Yo veo mucho rugby francés, los únicos divertidos de ver son el Toulouse y Bordeaux. Al Stade Français lo voy a ver porque juega Juan Martín, pero hoy por hoy, el rugby francés es aburrido. Son casi todos autitos chocadores. La Copa de Europa me gusta un poco, el ritmo de juego, la estrategia, los ataques, las defensas. Pero el rugby francés me aburre.

Martin Scelzo, imagen y figura de Hindú

-Hoy las reglas están más volcadas al ataque, con muchos más tries y puntos…

-Entonces vayamos a ver básquet. Hace unas semanas lo hablaba con amigos… A mí me gusta más ver cómo es la estrategia de un equipo. El otro día fui a ver Argentina-Sudáfrica, me divertí muchísimo. Sudáfrica quería imponer su juego y la defensa argentina se plantó muy bien. Todo el mundo pensaba que Argentina se iba a comer 50 puntos y casi lo empata en la última jugada.

-¿Por qué te gusta más el rugby femenino?

-No tienen ninguna inhibición. Si ganan, ganan. Si pierden, pierden. El rugby francés masculino está muy condicionado por los resultados. A las chicas, si se les cae una pelota no pasa nada y juegan y juegan y no tenés un tiempo muerto. Hoy un pibe está cansado, pone las rodillas en el piso y están diez minutos atendiéndolo. Me molesta que hagan espectáculo como hace el fútbol, apenas lo tocan se tira para ver si puede sacar una ventaja.

-Hoy el inglés Henry Pollock representa el jugador que busca espectáculo.

-Juega muy bien, eh. Pero hoy hace más un espectáculo que lo que juega al rugby. Imaginate si se dedicaría a hacerse menos el payaso, porque para mí hoy es un payasito. Lo que sería como jugador si la energía que utiliza haciendo esas cosas las utilizaría en mejorar su juego. Sería diez veces mejor. Es su marca registrada, lo hace adrede. Él sabe lo que provoca. Repito, es un jugadorazo. Es terrible lo que juega.

Martín Scelzo, de paso por Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion

Arbitraje, scrum y pilares

-¿Los arbitrajes perjudican a los Pumas? ¿Lo sentiste en tu época de jugador?

-No. Ningún árbitro dice “Voy a perjudicar a Argentina”. Antes quedaba ahí, se podía equivocar o no, pero no iban a perjudicarte. Hoy con el tema del TMO pueden volver diez fases atrás y hay que ver con que vara mirás a uno u otro. Hay muchos árbitros que no toman sus responsabilidades. Si revisas todo en cámara lenta no se puede jugar. Hoy si vas a tacklear a un jugador y se baja 10 cm o se resbala te sacan la tarjeta igual. También hay que cuidar a los jugadores, pero, ¿cómo hacemos para tener la vara justa y un equilibrio? Los árbitros tienen que volver a tomar las decisiones como antes y respetarlas.

-¿Un árbitro puede saber lo que pasa en el scrum?

-Solamente las primeras líneas saben. Los árbitros no saben arbitrar el scrum. Es muy complejo ver todo. Si el árbitro está de un lado y el otro pilar tira las patas para atrás, no lo vio y lo puede cobrar al revés. Es muy delicado. Si no es por un dominio muy claro o un penal muy burdo, no saben.

Martín Scelzo con la camiseta de los Pumas, en un choque contra Italia EFE

-¿Cómo ves la evolución en esa formación?

-Ahora tenés que ser fuerte y técnico. Hoy un pilar técnico se divierte en el scrum. Está bien el scrum de ahora por un tema de seguridad. Hace poco vi un video de la evolución del scrum desde los años 60 hasta hoy y antes era absurdo. En los 70 era impresionante, tomaban cinco metros de distancia, se agarraban todo juntos y ¡Pam! Hoy están preparados para otra cosa, hay que protegerlos. Hoy, si tenés tres jugadores claves muy técnicos, no sé si vas a dominar a todo el mundo, pero vas a tener un buen scrum.

-¿Los Pumas los tienen?

-No lo sé. Hoy todos evolucionaron para tratar de ponerte incómodos y ganarte la batalla en el scrum. El otro día escuchaba al entrenador de Nueva Zelanda diciendo que ganaron la guerra, pero no todas las batallas: ganaron tres scrums claves y el que ganaron a cinco yardas de su ingoal cambió la guerra en el scrum. Con dos packs fuertes vos podés pasar de dominado a dominar en cuestión de nada. Contra Sudáfrica hubo scrums que Argentina dominó y otros que la pasaron mal. Hoy, además, se conocen más entre todos. Juegan más, se conocen las mañas, las virtudes y las debilidades. Hasta a Sudáfrica a veces le cuesta el scrum y estamos hablando del mejor pack del mundo.

Martín Scelzo, en su etapa como jugador de los Pumas Emiliano Lasalvia, enviado especial - LA NACION

-¿Cómo lo viste a Francisco Moreno en su debut?

-Me gustó. Estuvo muy sólido. Debutar contra Sudáfrica no es fácil y el pibe se la bancó. En el primer tiempo lo dominaron una sola vez. Cuando salió, se sintió. Felipe (Contepomi) hizo bien en poner a un tipo como Lavanini atrás para bancarlo. Es un pilar que va a andar bien y le va a servir mucho ir a jugar a Inglaterra.

-¿Cómo ves a los pilares argentinos?

-Sclavi hoy es el mejor. Es un jugador fuerte, con mucha regularidad. No soy muy bueno con los nombres… El que me impresionó contra Sudáfrica fue Ruiz, fue de los mejores. El otro jugador que me encantó fue Moro… lo que jugó Matera fue de otro nivel. Si vos tenés a un Matera como el otro día, te sube a todo el equipo. Es un pibe con muchos años en los Pumas, va por su cuarto Mundial y se nota su influencia sobre el resto.

Mario Ledesma, Guillermo Botto, Alejandro Cubelli, Martín Scelzo y Maximiliano Bustos. Foto: Prensa UAR Prensa UAR

-¿Se puede comparar a este equipo con el del 2007?

-No se pueden comparar. Nosotros nos complementábamos y nos conocíamos mucho. En el 2007 muchos jugábamos nuestro tercer mundial: Omar (Hasan), Mario (Ledesma), yo, el Flaco Rimas Álvarez, Nacho Fernández Lobbe, el Ruso Ostiglia, Chalo Longo, Agustín Pichot, Nico Fernández Miranda, Felipe y Manuel (Contepomi), Nani Corleto… Veníamos jugando hace casi diez años. Hoy lo bueno es que tienen muchos partidos anuales que nosotros no teníamos. Como mucho eran seis. Antes teníamos o un pack bueno o unos backs buenos; hoy, estos pibes son regulares del 1 al 15. Tienen un plantel muy amplio. Hoy no sabés quién puede jugar y el que entra es mejor que el que jugó la semana pasada. Le pongo un par de fichas a estos pibes para el Mundial.

-¿Pueden ser campeones del mundo?

-Lo tienen que creer ellos. Plantel tienen. El tema es que el rugby de hoy es muy parejo. Italia puede ganarle a Australia y perder por 40 contra Fiji, y Fiji le puede ganar a Inglaterra y perder contra Chile. Nosotros perdimos mal contra Escocia en julio y casi le ganamos a los campeones del mundo y nos faltaban 20 pibes. Cuando jugamos bien, estos pibes le pueden ganar a cualquiera.

Martín Scelzo, en la tranquilidad de Puerto Madero Hernan Zenteno - La Nacion

-¿Ustedes en 2007 sentían que le podían ganar a cualquiera?

-Sí. Nosotros pensábamos que íbamos a ser campeones del mundo. El último entrenamiento antes de salir a Francia, pensábamos que íbamos a ser campeones del mundo. Nos equivocamos contra Sudáfrica. Salimos a jugar más o menos y Sudáfrica nos dejó jugar más para hacer lo que hizo después…

-¿Lo volviste a ver al partido?

-No volví a ver ningún partido mío en mi vida. Una vez que se termina el partido, se termina. El jugador sabe qué hizo mal y qué hizo bien. Obvio que mirás aspectos individuales a mejorar, pero nunca miré un partido completo. Ni las finales que gané, ni las que perdí.