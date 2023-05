Brasil: la justicia federal investiga a jugadores de primera por partidos arreglados para apuestas online

escuchar

Siete futbolistas profesionales de los equipos brasileños Santos, el Fluminense y el Internacional fueron acusados formalmente por la justicia de Brasil de amañar partidos por encargo de una banda que dedicada al negocio de las apuestas online.

Esta acción judicial, que forma parte de una investigación mucho más grande, se vislumbra como el inicio de un resonante escándalo. Es que, según los fiscales de estos casos, los jugadores recibirían entre 10.000 y 20.000 dólares para hacer jugadas específicas en los partidos, como cometer penales, tirar la pelota al córner o incluso hacerse amonestar.

La Confederación Brasileña de Fútbol y el Gobierno brasileño pidieron a la policía federal que emprenda una investigación a fondo y en toda la extensión del país. Algo que ya ha comenzado.

Eduardo Bauermann fue suspendido del Santos de Brasil por estar acusado de recibir dinero para amañar partidos en 2022 o'globo

Según el diario El País de España, hasta el momento la investigación detectó al menos 23 de estas jugadas amañadas en los partidos, por lo que 13 encuentros están bajo sospecha, todos ellos jugados durante la temporada pasada. Los futbolistas en la lupa de la justicia, entre acusados e investigados, pertenecerían a clubes como Fluminense, Internacional, Juventude, Cruzeiro, Athletito Paranaense, y la lista podría ir en aumento.

Si los jugadores hacían la jugada indicada, los apostadores podían obtener de ello pingües beneficios económicos. Y, por supuesto, los futbolistas que participaban del timo también.

Eduardo Bauermann, es uno de los acusados de amañar partidos más conocidos de la liga brasileña. El defensor de Santos, que está señalado por recibir por lo menos 50.000 reales -unos 10.000 dólares- por lograr que le saquen una tarjeta amarilla en el partido contra Avaí, en 2022, según señala la investigación. A causa de esto, el futbolista fue destituído del plantel este martes. Lo mismo ocurrió con Pedrinho, lateral del Athlético Paranaense, Richard, centrocampista del Cruzeiro y Vïtor Mendes, delantero de Fluminense.

Todos ellos, están acusados por la presunta comisión de un delito relacionado con fraude en el resultado deportivo.

La agencia AP tuvo acceso a documentos sobre el caso de Bauermann y de otros jugadores. Según estos registros, el futbolista del Santos demostraría conocimiento del arreglo que lo involucraba. Las evidencias de los fiscales alegan además que el zaguero de Santos no sólo intercambió mensajes de texto que ofrecen amañar partidos, sino que sugirió en noviembre que podía conseguir que dos compañeros ayudaran con la operación.

El primer caso: un penal que no fue

Este verdadero escándalo que sacude al futbol de Brasil comenzó en noviembre del año pasado con un mediocampista de la segunda división de esa liga, llamado Romario, de 20 años, enrolado en las filas del Vila Nova. Según la investigación, que reproduce el medio O’Globo, a este futbolista habría recibido 10.000 reales (2000 dólares) como adelanto de los 150.000 (30.000 dólares) que le darían por cometer un penal en el partido contra Sport.

Romario, futbolista Vila Nova, recibió dinero para hacer un penal, pero justo en ese partido el DT lo dejó fuera del plantel O'Globo

El problema fue que el jugador no estuvo ni en el banco de suplentes en el día de ese match, y se desesperó por convencer a algún colega de que cometiera la falta que le habían encomendado a él. Pero no lo logró. Los rumores de este hecho empezaron a correr por el vestuario y llegaron a oidos del presidente del club, Hugo Bravo, que, a la sazón, es policía. El tema comenzó a investigarse por el dirigente y tres semanas después Romario se iba del equipo acusado de “indisciplina grave”.

Otro de los futbolistas bajo sospecha e investigación, Fernando Neto, quien hoy se encuentra en el Sao Bernardo, mantuvo una conversación con un apostador que marca la manera burda en que se manejaba esta mafia de las apuestas que hoy ensucia al ‘jogo bonito’.

En los informes de la fiscalía, que reproduce El País, se registra que el jugador le dice a uno de los apostadores que hizo todo lo posible por ser expulsado, tal como habían pactado. “Mirá las faltas que hice, lo intenté de todas las formas y ese hijo de p... no me expulsó”, expresó el futbolista en un diálogo de WhatsApp. El apostador que lo recriminaba no era cualquiera. Se trataba de Bruno Lopes, según la fiscalía, uno de los cabecillas de la banda en la que hoy hay otros ocho acusados.

El mensaje del ministro de Justicia de Brasil

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) solicitó a la presidencia y al Ministerio de Justicia que la Policía Federal asuma y centralice las investigaciones. Y el miércoles, el ministro de Justicia brasileño, respondió a esa requisitoria de la entidad futbolística y lo anunció a través de su cuenta de Twitter.

El tuit de Flavio Dino, ministro de Justica de Brasil, sobre los escándalos de las denuncias por arreglar en partidos de jugadores de la liga brasileña Twitter / @flaviodino

“Ante evidencias de manipulación de resultados en competencias deportivas, con repercusión interestatal e incluso internacional, determino hoy que se inicie una Indagatoria en la Policía Federal para las investigaciones legalmente correspondientes”, escribió el funcionario.

La mención a las repercusiones internacionales del caso que señala el ministro se relacionan con la información que dio el diario O’Globo, que señaló que el mediocampista brasileño Max Alves que juega en los Rápids de Colorado, un equipo de la liga estadounidense de futbol (MLS) fue mencionado en la investigación. De hecho, el propio club dijo que había separado a un miembro de su plantel, aunque no lo identificó.

Por su parte, la CBF anunció “no hay posibilidad” de suspender los partidos de la primera división, bajo el argumento de que ésta “es también una víctima de los posibles actos delictivos”. La entidad instó a que “el castigo de los deportistas y otros miembros de la operación fraudulenta se lleve a cabo en forma vehemente”.

LA NACION