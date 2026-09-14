Calendario de los Juegos Suramericanos 2026: el fixture completo, deporte por deporte

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El evento se realiza en Santa Fe hasta el 26 de septiembre y se compite en 60 disciplinas de 43 actividades
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La 13ª edición de los Juegos Suramericanos se llevan a cabo en la provincia de Santa Fe con la incursión de más de 4 mil deportistas de 15 países de la región que compiten en 60 disciplinas de 43 deportes, de las cuáles algunas otorgan, además de medallas, clasificaciones a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Las actividades comenzaron el 12 de septiembre y se extenderán hasta el 26. La mayoría se concentran en Rosario, aunque también hay en Santa Fe capital y en Rafaela. En Mar del Plata tiene lugar el surf y en la Ciudad de Buenos Aires, el bowling.
Cronograma de los Juegos Suramericanos 2026, deporte por deporte
- Ajedrez: 12 y 13 de septiembre - En Rosario
- Aguas Abiertas: 13 de septiembre - En Santa Fe
- Atletismo: 22 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Bádminton: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Beach vóleibol: 13 al 17 de septiembre - En Rosario
- Billar: 12 al 14 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Bochas: 14 al 17 de septiembre - En Santa Fe
- Bowling: 15 al 19 de septiembre - En Buenos Aires
- Boxeo: 13 al 18 de septiembre - En Rafaela
- Canotaje (slalom y sprint): 23 al 25 de septiembre - En Santa Fe
- Ciclismo BMX Freestyle: 14 y 15 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo BMX Race: 16 y 17 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Montaña (MTB): 14 de septiembre - En Rafaela
- Ciclismo Pista: 20 al 22 de septiembre - En Rosario
- Ciclismo Ruta: 15 al 18 de septiembre - En Rosario y Santa Fe
- Clavados: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Adiestramiento): 13 al 15 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Concurso Completo): 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Ecuestre (Salto): 23 al 26 de septiembre - En Rosario
- Escalada Deportiva: 22 al 25 de septiembre - Santa Fe
- Esgrima: 13 al 18 de septiembre - En Rosario
- Esports: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Esquí Náutico y Wakeboard: 18 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Fútbol: 16 al 25 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Artística: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Rítmica: 18 al 21 de septiembre - En Rosario
- Gimnasia Trampolín: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Golf: 15 al 18 de septiembre - En Rosario
- Handball: 16 al 26 de septiembre - En Santa Fe
- Hockey sobre césped: 13 al 22 de septiembre - En Santa Fe
- Judo: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Karate: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Levantamiento de Pesas: 14 al 17 de septiembre - En Rosario
- Lucha: 19 al 21 de septiembre - En Rosario
- Natación: 13 al 16 de septiembre - En Rosario
- Natación Artística: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Pádel: 22 al 25 de septiembre - En Rafaela
- Patinaje Artístico: 14 al 15 de septiembre - En Rosario
- Patinaje Velocidad: 14 al 16 de septiembre - En Rosario
- Pelota Vasca: 20 al 24 de septiembre - En Rosario
- Pentatlón Moderno: 14 al 18 de septiembre - En Rosario
- Polo Acuático: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Ráquetbol: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Remo (Convencional): 15 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Remo Coastal: 22 y 23 de septiembre - En Santa Fe
- Rugby 7: 18 al 20 de septiembre - En Rosario
- Skateboarding: 18 y 19 de septiembre - En Rafaela
- Sóftbol: 15 al 25 de septiembre - En Santa Fe y Paraná
- Squash: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- SUP (Stand Up Paddle): 15 al 16 de septiembre - En Santa Fe
- Surf: 19 al 25 de septiembre - En Mar del Plata
- Taekwondo: 23 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tenis: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tenis de Mesa: 21 al 26 de septiembre - En Rosario
- Tiro con Arco: 21 al 25 de septiembre - En Rosario
- Tiro Deportivo: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Triatlón: 16 al 18 de septiembre - En Santa Fe
- Vela: 15 al 20 de septiembre - En Santa Fe
- Vóleibol: 15 al 25 de septiembre - En Rosario
La delegación argentina es una de las 15 participantes y la conforman 658 deportistas -346 varones y 312 mujeres- que compiten en 59 disciplinas deportivas. La única prueba en la que el país no está presente es en el fútbol femenino a raíz de que no es en la modalidad de mayores y el equipo nacional Sub 20 está disputando el Mundial.
- Las competencias de los Juegos Suramericanos 2026 se transmiten en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y por streaming en los canales de Youtube de TyC Sports y de Panam Sports. A ambos se puede acceder libremente, sin necesidad de registrarse.
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