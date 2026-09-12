Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Nashville: en vivo
Las Garzas se miden en su estadio con el mejor equipo de la Conferencia del Este y de la temporada
Final del primer tiempo
El primer tiempo termina con reclamos cruzados de los jugadores de Nashville e Inter Miami al árbitro del partido. Igualan 1-1.
Expected a fight, and we've got a fight ⚔️— Nashville SC (@NashvilleSC) September 13, 2026
All square through 45 ⚖️ pic.twitter.com/bwIAwXudpc
Messi: "¿No se cobra?"
El capitán de Inter se queja ante el cuarto árbitro por dos faltas en su contra no señaladas: la primera, un agarrón de Corcoran. La segunda, un empujón. “¿No se cobra?“, le pregunta el 10 al asistente de Gonzáles, el árbitro principal.
Amonestado Woledzi
El central de Nashville ve la tarjeta amarilla por una falta sobre Luis Suárez.
Caicedo es amonestado
El ecuatoriano cabecea a Mukhtar en la puerta del área y recibe la tarjeta amarilla. Es el primero en Inter.
Surridge tiene el 2-1... y lo pierde
Inter Miami deja solo al 9 de Nashville en un córner muy bien ejecutado por Espinoza. Pero el delantero falla en la definición y la pelota se va muy por arriba del travesaño.
Del penal para Nashville al offside... se salva Inter
Otra vez, un pase entre líneas complica a Inter. Gana Surridge a la espalda de Falcón y Caicedo: el ecuatoriano lo tumba y le comete penal. Pero la jugada se anula por posición adelantada del delantero inglés.
Espinoza se pierde el 2-1 para Nashville
El visitante circula la pelota y lastima cada vez que pasa la mitad de la cancha. De un centro desde la izquierda al corazón del área, el argentino Espinoza pierde el 2-1 para Nashville. La pelota se va por encima del travesaño.
¡Gol de Inter!
De un centro cerrado de Messi, Inter Miami extrae petróleo: Baker-Whiting, en contra, señala el 1-1. Antes, el propio 10 argentino había probado por primera vez desde afuera del área.
El gol del empate! 👊🔥 pic.twitter.com/ipxPvVYZcY— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 13, 2026
Prueba Mukhtar... lejos
Cada vez que Nashville se aventura en ataque, Inter Miami sufre. Ahora, tras un tiro libre del exHuracán Cristian Espinoza, Mukhtar remata y el tiro se va desviado.
Amonestado Muyl
El mediocampista del equipo visitante es el primer amonestado del partido por una fuerte falta contra Ian Fray.
Berterame tiene el empate
Anticipa Casemiro, encuentra a Messi y el 10 le cede el gol a Berterame. Pero el argentino nacionalizado mexicano le pega con los cordones del botín y la pelota sale desviada.
¡Gol de Nashville!
Un pase de 40 metros de Yazbek termina en habilitación para Sam Surridge. El inglés domina y define de derecha. La pelota se desvía en Casemiro y se transforma en el 1-0. El delantero de Nashville llega a los 14 goles en la MLS.
Surridge scores immediately! 😱— Major League Soccer (@MLS) September 12, 2026
Nashville has the lead at Miami just four minutes in.
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¡Empieza el partido!
El árbitro Guido Gonzales Jr da la orden e Inter Miami y Nashville ya juegan en el Nu Stadium.
Así va Nashville
El visitante también tiene todo listo y sale con este equipo titular: Brian Schwake; Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting; Matthew Corcoran, Alex Muyl y Patrick Yazbek; Christian Espinoza, Sam Surridge y Hany Mukhtar.
BOYS ARE READY FOR BATTLE ⚔️#MIAvNSH | @renasant pic.twitter.com/DjhwmLQEwj— Nashville SC (@NashvilleSC) September 12, 2026
Los titulares de Inter Miami
Guillermo Hoyos, el entrenador de Inter, definió este equipo titular para el encuentro con Nashville: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Casemiro y Fricio Caicedo; Telasco Segovia, Yannick Bright y Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez.
Así salimos esta noche 📋 pic.twitter.com/n2dzGDZc9d— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 12, 2026
Inter quiere desquitarse
Nashville es la pesadilla de Inter Miami en 2026. Hace un mes lo goleó por 4-1 por la MLS, y a comienzos de año lo eliminó de la Champions Cup. Otro motivo para que Lionel Messi y compañía muestren su mejor versión ante sus hinchas este sábado, mientras esperan al director técnico Cristian ‘Kily’ González, cuya visa de trabajo aún no está aprobada. La novedad es que Matías Galarza Fonda ya está habilitado y ocupará un lugar en el banco de suplentes.
Partidazo en Miami por la MLS
Inter, segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia del Este de la Major League Soccer, recibe en su estadio a Nashville, el mejor equipo de la zona y el que más puntos suma en la temporada: 53 en 24 partidos. Las Garzas tienen 9 unidades menos y necesitan ganar esta noche para acortar la distancia y seguir luchando por el Supporters’ Shield, el premio al mejor conjunto del año. El encuentro puede ser seguido por la plataforma Apple+, y LA NACION publicará al instante cada novedad.
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