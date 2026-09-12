Inter Miami, con Lionel Messi, vs. Nashville: en vivo

Inter, segundo en la tabla de posiciones de la Conferencia del Este de la Major League Soccer, recibe en su estadio a Nashville, el mejor equipo de la zona y el que más puntos suma en la temporada: 53 en 24 partidos. Las Garzas tienen 9 unidades menos y necesitan ganar esta noche para acortar la distancia y seguir luchando por el Supporters’ Shield, el premio al mejor conjunto del año. El encuentro puede ser seguido por la plataforma Apple+, y LA NACION publicará al instante cada novedad.