Canadá rechazó la visa al futbolista ghanés Thomas Partey, procesado por violación en Inglaterra

Las autoridades de Canadá rechazaron este viernes el ingreso al país del futbolista ghanés Thomas Partey, que será juzgado el próximo año en Gran Bretaña por violación y agresión sexual y que no podrá estar con la selección africana en el debut en el Mundial 2026 contra Panamá, anunció la FIFA.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el campamento base de la selección de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el gobierno canadiense”, indicó la entidad.

La FIFA reiteró que “no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visados”.

Y añadió: “Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país”.

Thomas Partey (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images) Stuart MacFarlane - Arsenal FC

Partey viajaba de regreso al campamento base de Ghana en Rhode Island tras la negativa de su visa.

Sin embargo, podrá jugar el 23 de junio cuando Ghana enfrente a Inglaterra en Foxborough, Massachusetts. Ghana concluye la fase de grupos el 27 de junio contra Croacia en Filadelfia.

El caso

Partey tiene previsto comparecer a juicio en noviembre por acusaciones que se remontan a su etapa en el club inglés Arsenal entre 2020 y 2025. En esa causa, el futbolista, que ahora juega en España con el Villarreal, se declaró no culpable.

Cuando fue presentado en Villarreal en agosto del año pasado, el club consignó: “La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan”.

“Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto”, señaló el Villarreal en aquella oportunidad.

Un segundo jugador del Mundial, el defensor marroquí Achraf Hakimi, espera juicio por cargos similares en París.

Agencia AFP